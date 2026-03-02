lunedì, Marzo 2, 2026
L’uomo dei gol pesanti è tornato

Ciro Cozzolino
di Ciro Cozzolino

Al termine di una delle prestazioni più brutte nel campionato del Napoli, gli azzurri espugnano il Bentegodi di Verona all’ultimo secondo e guadagnano punti fondamentali nella corsa alla Champions aspettando Roma-Juve di questa sera.

A rendere ancora più dolce la vittoria è il ritorno al gol di uno dei grandi protagonisti del quarto, Romelu Lukaku, per la prima volta proprio dal 23 maggio. Lo meritava innanzitutto l’uomo dopo il periodo difficilissimo degli ultimi mesi, tra il serio infortunio in ritiro e la perdita del padre, e anche lui a fine partita non ha trattenuto l’emozione ai microfoni di Dazn: è una rete che sa di liberazione, di nuovo inizio. Tornando al campo, si vede che la sua condizione atletica è in crescita, è più lucido nelle scelte e anche l’intesa con Hojlund sta migliorando: per il finale di stagione, Romelu può diventare una risorsa davvero importante sia per sbloccare partite rognose come questa sia per far semplicemente riposare il danese, che a sua volta può recuperare una forma migliore.

Diversa invece è la questione in vista del prossimo anno, quando sarà necessario fare delle valutazioni molto attente; bisognerà capire quale sia il contributo che potrà dare (da riserva per forza di cose) mettendo sul tavolo anche la tenuta fisica e l’alto ingaggio percepito. In ogni caso, welcome back Rom.

In evidenza questa settimana

Cronaca

Lite genero-suocero a Nola finisce nel sangue: lo stava per uccidere con le forbici

0
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha...
Cronaca

Ucciso in pieno giorno: i clan tornano ad ammazzare a Napoli

0
Un’esecuzione in pieno giorno scuote Napoli est. Poco prima...
Attualità

Tre studenti di San Sebastiano tra i 200 italiani bloccati a Dubai sotto le bombe

0
Sono circa duecento gli studenti italiani rimasti bloccati a...
Politica

Pollena Trocchia sotto choc, muore il presidente del Consiglio Comunale

0
Pollena Trocchia - La comunità di Pollena è in...
Cronaca

Vive nella casa dell’ex e vuole allagarla: arrestato nel giorno nel 70esimo compleanno

0
SAN GIORGIO A CREMANO: prova ad allagare la casa...

