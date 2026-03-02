L’uomo dei gol pesanti è tornato

Al termine di una delle prestazioni più brutte nel campionato del Napoli, gli azzurri espugnano il Bentegodi di Verona all’ultimo secondo e guadagnano punti fondamentali nella corsa alla Champions aspettando Roma-Juve di questa sera.

A rendere ancora più dolce la vittoria è il ritorno al gol di uno dei grandi protagonisti del quarto, Romelu Lukaku, per la prima volta proprio dal 23 maggio. Lo meritava innanzitutto l’uomo dopo il periodo difficilissimo degli ultimi mesi, tra il serio infortunio in ritiro e la perdita del padre, e anche lui a fine partita non ha trattenuto l’emozione ai microfoni di Dazn: è una rete che sa di liberazione, di nuovo inizio. Tornando al campo, si vede che la sua condizione atletica è in crescita, è più lucido nelle scelte e anche l’intesa con Hojlund sta migliorando: per il finale di stagione, Romelu può diventare una risorsa davvero importante sia per sbloccare partite rognose come questa sia per far semplicemente riposare il danese, che a sua volta può recuperare una forma migliore.

Diversa invece è la questione in vista del prossimo anno, quando sarà necessario fare delle valutazioni molto attente; bisognerà capire quale sia il contributo che potrà dare (da riserva per forza di cose) mettendo sul tavolo anche la tenuta fisica e l’alto ingaggio percepito. In ogni caso, welcome back Rom.