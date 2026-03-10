Il punto sulla corsa Champions

A 10 giornate dal termine del campionato e dopo la vittoria sul Torino dell’ultimo weekend, il Napoli si ritrova terzo in classifica con un cuscinetto di 5 punti su quarta e quinta posizione, occupate rispettivamente da Como e Roma. Nonostante il Milan abbia vinto il derby ieri sera, risulta comunque piuttosto irrealistico pensare ad un rientro nella lotta per lo scudetto: l’Inter mantiene un vantaggio considerevole e, a differenza dell’anno scorso, anche in caso di (improbabile) crollo dei nerazzurri, c’è la presenza di un avversario in più, uomini di Allegri a rendere più complessa la situazione.

Tuttavia, il “sogno” rimonta potrebbe servire come stimolo per allungare sulle inseguitrici e mettere entrambe le mani sulla fondamentale qualificazione in Champions. In tal senso, gli impegni fino alla sosta di fine mese potrebbero rivelarsi molto importanti. Il Napoli affronterà Lecce e Cagliari (alla portata per quanto non scontate), la Juventus invece Udinese e Sassuolo; nel prossimo fine settimana ci sarà inoltre lo scontro diretto tra Como e Roma, che potrebbe consentire ai partenopei di mettere ulteriore distanza tra sé e il quinto posto, accumulando un distacco difficile poi da colmare.

Questo vale in particolare per la squadra di Gasperini che, oltre ad aver perso molte partite nell’arco del campionato, sembra aver perso smalto e fiducia dopo la rimonta subita all’ultimo dalla Juventus la scorsa giornata.