Somma Vesuviana, dipendente riceve per errore 23mila euro ma non li restituisce

Un dipendente del Comune di Somma Vesuviana, con responsabilità molto importanti, ha incassato da gennaio a giugno 2023 ben 23mila euro, per errore. Chi materialmente abbia commesso questo errore marchiano è un’altra storia ma va di sicuro accertato.

La storia è venuta fuori soltanto perché il Comune di Napoli che ha di fatto “prestato” un dipendente al Comune di Somma dove è in comando, ha richiesto i soldo dovuti, avendo già provveduto a pagare lo stipendio al dipendente in questione. Ed effettivamente il dipendente di cui sopra li aveva ricevuti e incassati ma non solo, aveva incassato per di più anche i bonifici che il Comune di Somma, per errore, aveva disposto a lui e non, come avrebbe dovuto, al Comune di Napoli. Sei mesi di bonifici e sei mesi di doppio e cospicuo stipendio, sei mesi di errori senza che il beneficiario dicesse alcunché a nessuno. Una volta scoperto l’errore e chiesta la restituzione, evidentemente i soldi erano già “andati” visto che il dipendente non li ha restituiti bensì ha chiesto di trattenerli mese per mese dal suo stipendio. Sulla vicenda ha fatto richiesta di accesso agli atti il consigliere Peppe Nocerino. Senza voler entrare nel merito della questione “etica” che c’è dietro a tutto ciò ci chiediamo: chi ha sbagliato, chi doveva controllare?