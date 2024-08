Acerra, Finanza incrementa controlli. Il plauso del sindaco

ACERRA – “Desidero esprimere il mio apprezzamento al lavoro delle forze dell’ordine che in questi giorni hanno effettuato diverse azioni di controllo finalizzate al contrasto dei fenomeni criminosi”.

Così il sindaco di Acerra Tito d’Errico, commenta le attività messe in campo in particolare dalla Guardia di Finanza che ha consentito di innalzare i livelli di sicurezza, reale e percepita, anche alla luce di quanto emerso nel corso del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato in Prefettura.

“Un riscontro – sottolinea il sindaco – che è stato possibile ottenere grazie all’impegno degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine, la cui professionalità si rivela nelle tante azioni quotidiane di prevenzione e di presidio del territorio. Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale tutto il personale che ogni giorno contribuisce a garantire la sicurezza della comunità locale: un evidente segnale che le istituzioni sono presenti, danno attenzione e sono vicine alla città di Acerra”.