Allarme sicurezza a Somma, sindaco chiede forze dell’ordine anche di notte

Il sindaco di Somma Vesuviana interviene sugli ultimi eventi di cronaca.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana): “Maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, soprattutto nelle fasce serali e notturne”.

“Non intervengo nel merito, ma è fondamentale un maggiore controllo del territorio per il quale necessitano più uomini. Rimgrazio le Forze dell’Ordine per l’operato svolto e che svolgono ogni giorno. Rinnovo il mio appello ad una presenza serale e notturna delle forze dell’ordine, sia nelle zone centrali del paese e sia in quelle periferiche. Vorrei ricordare che Somma Vesuviana è il quarto paese per estensione della provincia di Napoli, con almeno 11 quartieri periferici. Impossibile garantire maggiore sicurezza senza aumento di uomini sul territorio. Negli ultimi giorni sono avvenuti alcuni eventi di cronaca. Credo che sia auspicabile una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano