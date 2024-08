Somma ospita La Due Comuni, 500 atleti da tutta la Campania corrono per Telethon

Riceviamo e pubblichiamo.

La Due Comuni sarà il 15 Settembre a Somma Vesuviana. Il 14 inaugurazione del villaggio Telethon allestito dall’Esercito Italiano.

“Almeno 500 atleti, una grande atmosfera con il 15 la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri in Concerto a Somma Vesuviana. Il 14 sera inaugurazione del Villaggio Telethon in Piazza Vittorio Emanuele III. Non sarà l’unico, grande evento sportivo e sociale. Appena sette giorni dopo, sempre a Somma Vesuviana e sempre in Piazza Vittorio Emanuele III, avremo i Giochi Vesuviani. Tanti ragazzi, non solo sommesi, parteciperanno e gareggeranno accompagnati dalle famiglie e dalle associazioni sportive. Avremo una piazza per lo sport per lo Sport City Day” spiega Rosalinda Perna, assessore agli Eventi e Cultura del Comune di Somma Vesuviana

“Non solo eventi sportivi o a sfondo sociale. Somma Vesuviana sarà protagonista di grandi eventi culturali e anche gastronomici” ha spiegato il sindaco della città Salvatore Di Sarno.

“Un Settembre di grande sport a Somma Vesuviana e di eventi davvero significativi dal punto di vista sociale. Il 15 Settembre, più di 500 atleti per la Maratona podistica di Telethon quale è la Due Comuni. Ancora una volta Somma Vesuviana sarà località di partenza e di arrivo di questo grande evento. Alle ore 8 e 30 il raduno degli atleti in Piazza Vittorio Emanuele III, poi alle ore 8 e 50 l’Esibizione della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri X Reggimento Campania. Alle ore 8 e 55 un minuto di silenzio in ricordo di Mario Cerciello Rega, carabiniere, nostro concittadino, barbamente ucciso a Roma. Alle ore 9 la partenza della Maratona, questa volta da Via Roma e alla presenza di Maria Esilio che ringraziamo. Alle ore 11 la Cerimonia di Premiazione e alle ore 11 e 30, in Piazza Vittorio Emanuele III, avremo il concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri X Reggimento Campania”.

La grande novità, sarà il ritorno del Villaggio Telethon la sera del 14, mentre il 15 ci sarà la passeggiata amatoriale!

“Quest’anno abbiamo il ritorno del Villaggio Telethon dalla sera del 14. Esattamente alla vigilia della Due Comuni, esattamente Sabato 14 Settembre, avremo in Piazza Vittorio Emanuele III l’inaugurazione del villaggio Telethon con allestimento a cura dell’Esercito Italiano. Il Sabato sera, inoltre consegneremo i pettorali agli atleti che parteciperanno alla Maratona del 15 Settembre. Sempre il 15 Settembre, in contemporanea alla gara ci sarà anche la passeggiata amatoriale lungo i luoghi principali del borgo. Dunque un grande evento – ha continuato la Perna – che riusciamo a ripetere ogni anno grazie alla Fondazione Telethon e che vedrà Somma Vesuviana capoluogo di una rete di Comuni che hanno aderito all’impegno in favore della ricerca sulle malattie rare. L’11 Settembre, la conferenza stampa di presentazione della Due Comuni, si svolgerà presso la sede della Città Metropolitana a Napoli”.

Sport a Somma Vesuviana con i Giochi Vesuviani per lo Sport City Day il 22 Settembre.

“Esattamente sette giorni dopo la Due Comuni – ha concluso Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – ospiteremo anche i Giochi Vesuviani, una sorta di Giochi della Gioventù con la partecipazione di giovani ed associazioni sportive di tutto il territorio, non solo sommese. Per tutto il giorno, tanti ragazzi, ragazze, bambini, potranno vivere lo sport in Piazza Vittorio Emanuele III”.

I grandi eventi, sono a Somma Vesuviana e non solo sport.

“Non mancheranno le novità che provvederemo a comunicare anche in seguito – ha dichiarato Salvatore Di Sarno – in quanto non avremo solo eventi sportivi o a sfondo sociale. Somma Vesuviana sarà protagonista di grandi eventi culturali ed anche gastronomici”.