A Testa Alta in campo col centrosinistra in 3 Comuni. Casillo: “Lavoro di anni nelle prossime sfide”

La lista A Testa Alta sarà ufficialmente presente alle prossime elezioni amministrative di maggio nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici e Afragola. Un passaggio naturale, che rappresenta l’evoluzione di un percorso politico e amministrativo radicato nel tempo e costruito con coerenza, competenza e presenza sui territori.

Ad Afragola la lista sosterrà la candidatura a sindaco di Gennaro Giustino, a Portici sarà al fianco di Claudio Teodonno, mentre a San Giorgio a Cremano appoggerà Michele Carbone, tutti espressione dell’area di centrosinistra.

Una scelta chiara, che si inserisce nel solco di un progetto politico che affonda le sue radici nel decennio di governo regionale guidato da Vincenzo De Luca, un’esperienza che ha segnato profondamente il modo di intendere l’azione amministrativa: concretezza, risultati e attenzione ai bisogni reali delle comunità.

Negli ultimi anni, questo percorso ha trovato ulteriore slancio, in particolare con le più recenti elezioni regionali, rafforzando una rete di amministratori, professionisti e rappresentanti istituzionali che oggi si candidano a essere protagonisti anche nei contesti locali.

Le liste A Testa Alta saranno composte da figure credibili, professionisti stimati, punti di riferimento nei rispettivi territori: persone che hanno maturato esperienza sul campo e che rappresentano una garanzia di affidabilità e serietà.

“Quella che presentiamo oggi non è una semplice partecipazione elettorale – dichiara Rossella Casillo, candidata alle Regionali ed esponente di A Testa Alta – ma il naturale proseguimento di un lavoro costruito negli anni, fatto di presenza costante, ascolto e responsabilità. Portiamo nei territori un metodo amministrativo che ha già dimostrato la sua efficacia”.

Casillo sottolinea anche il valore umano e civico delle candidature: “Abbiamo costruito questo percorso passo dopo passo senza scorciatoie e così costruiremo le nostre liste. Oggi possiamo presentarci con la forza di un progetto serio, fatto di persone affidabili e riconoscibili”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Vogliamo rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, costruendo amministrazioni solide, capaci di rispondere alle sfide quotidiane. A Testa Alta è questo: responsabilità, competenza e visione”.