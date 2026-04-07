martedì, Aprile 7, 2026
16.7 C
Napoli
scrivi qui...
rossella casillo 2025 - 1
Politica
tempo di lettura:1 min
404

A Testa Alta in campo col centrosinistra in 3 Comuni. Casillo: “Lavoro di anni nelle prossime sfide”

Redazione1
di Redazione1

La lista A Testa Alta sarà ufficialmente presente alle prossime elezioni amministrative di maggio nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici e Afragola. Un passaggio naturale, che rappresenta l’evoluzione di un percorso politico e amministrativo radicato nel tempo e costruito con coerenza, competenza e presenza sui territori.

Ad Afragola la lista sosterrà la candidatura a sindaco di Gennaro Giustino, a Portici sarà al fianco di Claudio Teodonno, mentre a San Giorgio a Cremano appoggerà Michele Carbone, tutti espressione dell’area di centrosinistra.

Una scelta chiara, che si inserisce nel solco di un progetto politico che affonda le sue radici nel decennio di governo regionale guidato da Vincenzo De Luca, un’esperienza che ha segnato profondamente il modo di intendere l’azione amministrativa: concretezza, risultati e attenzione ai bisogni reali delle comunità.

Negli ultimi anni, questo percorso ha trovato ulteriore slancio, in particolare con le più recenti elezioni regionali, rafforzando una rete di amministratori, professionisti e rappresentanti istituzionali che oggi si candidano a essere protagonisti anche nei contesti locali.

Le liste A Testa Alta saranno composte da figure credibili, professionisti stimati, punti di riferimento nei rispettivi territori: persone che hanno maturato esperienza sul campo e che rappresentano una garanzia di affidabilità e serietà.

“Quella che presentiamo oggi non è una semplice partecipazione elettorale – dichiara Rossella Casillo, candidata alle Regionali ed esponente di A Testa Alta – ma il naturale proseguimento di un lavoro costruito negli anni, fatto di presenza costante, ascolto e responsabilità. Portiamo nei territori un metodo amministrativo che ha già dimostrato la sua efficacia”.

Casillo sottolinea anche il valore umano e civico delle candidature: “Abbiamo costruito questo percorso passo dopo passo senza scorciatoie e così costruiremo le nostre liste. Oggi possiamo presentarci con la forza di un progetto serio, fatto di persone affidabili e riconoscibili”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Vogliamo rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, costruendo amministrazioni solide, capaci di rispondere alle sfide quotidiane. A Testa Alta è questo: responsabilità, competenza e visione”.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Calcio

Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?

0
Non sembra avere intenzione di fermarsi il Napoli che,...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, “Giuliano Cefalo – Il cuore di una tigre”: il 12 Aprile la presentazione del progetto

0
Riceviamo e pubblichiamo   Domenica 12 aprile alle ore 10:30, presso...
Attualità

Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella

0
ACERRA - “Un obiettivo raggiunto grazie all’incessante lavoro svolto...
Appuntamenti

“Cultura a Colori” celebra 10 anni con la presentazione del nuovo numero e il premio “Donna è mille culure” al TIN di Napoli

0
Un traguardo importante quello raggiunto dalla redazione di Cultura...
Cronaca

Somma Vesuviana, chiusura del parcheggio dell’ufficio postale: cittadini in difficoltà, penalizzate le fasce più fragili

0
 Cresce il malcontento tra i cittadini a seguito della...

Argomenti

Calcio

Il Napoli mette la quinta: è ancora possibile lo scudetto?

0
Non sembra avere intenzione di fermarsi il Napoli che,...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, “Giuliano Cefalo – Il cuore di una tigre”: il 12 Aprile la presentazione del progetto

0
Riceviamo e pubblichiamo   Domenica 12 aprile alle ore 10:30, presso...
Attualità

Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella

0
ACERRA - “Un obiettivo raggiunto grazie all’incessante lavoro svolto...
Appuntamenti

“Cultura a Colori” celebra 10 anni con la presentazione del nuovo numero e il premio “Donna è mille culure” al TIN di Napoli

0
Un traguardo importante quello raggiunto dalla redazione di Cultura...
Cronaca

Somma Vesuviana, chiusura del parcheggio dell’ufficio postale: cittadini in difficoltà, penalizzate le fasce più fragili

0
 Cresce il malcontento tra i cittadini a seguito della...
Cronaca

Ucciso a 20 anni davanti al bar

0
Notte di violenza a Napoli, dove un giovane ha...
Avvenimenti

Somma Vesuviana. Dopo sei mesi di restauro, la statua della Madonna torna al santuario di Castello

0
Riceviamo e pubblichiamo   Ritorna a Somma Vesuviana dopo circa sei...
Politica

Somma Vesuviana al voto, caos nel centrosinistra: tensioni nel Pd tra veti, sfratto e polemiche social

0
SOMMA VESUVIANA – A poche settimane dalle elezioni amministrative di...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
“Cultura a Colori” celebra 10 anni con la presentazione del nuovo numero e il premio “Donna è mille culure” al TIN di Napoli
Articolo successivo
Acerra, estesa la fascia d’età per lo screening alla mammella
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996