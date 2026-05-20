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Acerra, allarme falda: acqua non potabile in un’area

Redazione1
di Redazione1
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Un controllo sanitario eseguito dall’Asl Napoli 2 Nord ha acceso l’attenzione sulla qualità dell’acqua in una zona di Acerra. L’esito delle analisi effettuate su alcuni campioni prelevati in via Vanvitelli ha infatti evidenziato una non conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti per il consumo umano.

La comunicazione ufficiale è arrivata dal Comune di Acerra attraverso una nota diffusa dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. I controlli sono stati eseguiti nelle giornate dell’11 e del 13 maggio e hanno interessato una specifica utenza situata al civico 3 della strada. Dopo aver ricevuto la segnalazione dell’Asl il 19 maggio, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza urgente di divieto dell’utilizzo dell’acqua potabile per l’utenza interessata e per quelle collegate alla stessa condotta.

L’obiettivo, spiegano dal Comune, è quello di prevenire qualsiasi possibile rischio per la salute pubblica in attesa dei risultati definitivi delle ulteriori analisi in corso. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla natura della non conformità rilevata, ma gli enti competenti stanno proseguendo gli accertamenti tecnici per chiarire ogni aspetto della vicenda.

Nella stessa comunicazione, però, il Comune ha voluto rassicurare la popolazione precisando che non risultano anomalie in altre aree della città. Secondo quanto riferito, gli altri punti della rete idrica comunale sono da considerarsi regolarmente idonei al consumo umano.

La vicenda viene seguita con attenzione anche dai residenti della zona interessata, mentre l’Asl e il Comune continuano a monitorare la situazione. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere predisposti ulteriori controlli o nuove comunicazioni ufficiali per aggiornare i cittadini sugli esiti degli accertamenti.

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