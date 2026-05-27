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Somma Vesuviana, questione mensa, lettera in redazione
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Lettera in redazione, Tra dubbi e silenzi: la sfiducia che ritorna ad ogni elezione

Lettera Firmata
di Lettera Firmata
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Riceviamo da un nostro lettore e pubblichiamo
Ci sono dinamiche che, nel tempo, sembrano essersi radicate così profondamente da apparire quasi impossibili da scardinare. Durante ogni tornata elettorale riaffiorano sospetti, voci, racconti di pratiche poco limpide che alimentano sfiducia e amarezza tra i cittadini. Situazioni difficili da dimostrare, ma che nell’immaginario collettivo continuano a pesare come macigni.
Le forze dell’ordine presidiano i seggi e il territorio con impegno costante, ma il problema — quando esiste — assume spesso forme sottili, difficili da intercettare o provare concretamente. E così molti preferiscono osservare in silenzio, voltarsi dall’altra parte, quasi rassegnati a un copione che si ripete ciclicamente.
C’è chi parla perfino di reti organizzate e di persone esperte chiamate da fuori per “muovere consenso”, ma restano racconti, impressioni, percezioni diffuse che meritano attenzione senza però trasformarsi in accuse precise prive di prove.
E poi ci sono coincidenze che fanno discutere: ogni cinque anni qualcuno cambia improvvisamente elettrodomestici! Dall’altro canto, sono molti gli interrogativi su vere e proprie messe di voti a vantaggio di candidati più o meno presenti sul territorio ma non al punto da giustificare truppe cammellate impilate e dirette a riempire di schede l’equivalente di un’intera urna. Non si spiegano facilmente migliaia di voti, nè con la logica nè con la buona politica.
Saranno casualità, certo. Ma in territori dove la fiducia nelle istituzioni è fragile, anche le coincidenze finiscono inevitabilmente per alimentare dubbi e malumori.
Ci auguriamo che il 7/8 giugno ovunque si voti ci sia massima allerta da parte delle forze dell’ordine.
Andrea Perna
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