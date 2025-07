Acerra, Comune acquisisce immobile per scuola dalla Diocesi: sì in Consiglio

Acquisizione degli immobili di via Diaz ad uso scolastico, via libera dal Consiglio

ACERRA – Si amplia l’offerta strutturale scolastica in città, il Comune acquisisce l’area di via Diaz di proprietà della Diocesi. E’ quanto ha stabilito il Consiglio Comunale che nella seduta odierna ha approvato l’ordine del giorno che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili ubicati in via Diaz e riportati in catasto al foglio 43 p.lle 3528, 3527 e 2216 da destinare per finalità istituzionali e specificatamente per attrezzature scolastiche.

Per questi immobili l’ente ha chiesto e ricevuto la disponibilità della Diocesi alla vendita per gli scopi prefissati.

L’atto è passato con 15 voti favorevoli, quelli della maggioranza, mentre l’opposizione non ha partecipato alla votazione.