Nuova Scuola Carlo La Catena entro il 2028: missione compiuta dopo intesa con Regione

CASORIA. La nuova scuola Carlo La Catena comincia a prendere forma. Con il decreto dirigenziale n. 55 del 19 maggio 2025, la Regione Campania ha approvato in via definitiva il finanziamento per l’abbattimento e la ricostruzione del complesso scolastico Carlo La Catena. Un passo fondamentale per il rilancio dell’edilizia scolastica sul territorio casoriano.

La convenzione ufficiale tra Comune e Regione (REP. CV/2025/278 del 04/06/2025) disciplina l’intervento e sancisce l’inizio di un cronoprogramma rigoroso, che prevede il termine dei lavori entro il 2028. Con la sottoscrizione dell’accordo è stato già avviato il trasferimento del 10% del contributo complessivo, prima tranche delle risorse.

«È un momento decisivo per Casoria – dichiara il sindaco Raffaele Bene –. La scuola Carlo La Catena è un simbolo per il nostro territorio, e restituirla alle famiglie e agli studenti in una veste moderna e sicura è una priorità. Ringrazio l’assessore Capano per il lavoro tecnico e amministrativo portato avanti con grande competenza».

L’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Capano, precisa: «Siamo già in fase di accertamento delle spese (det. 151/2025), seguiranno le indagini geologiche e i rilievi. L’affidamento della progettazione è previsto entro settembre 2025, la validazione a febbraio 2026, con gara a marzo e avvio lavori entro settembre 2026. Un cronoprogramma chiaro e concreto che accompagneremo passo dopo passo».

L’Amministrazione Comunale di Casoria conferma il suo impegno verso un’istruzione di qualità e ambienti scolastici all’altezza delle esigenze educative contemporanee scrivendo la parola fine su una delle questioni più spinose dell’ultimo decennio.