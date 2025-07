Appalti e città sostenibili: Casamarciano in prima linea al Parlamento UE

Casamarciano. Riceviamo e pubblichiamo

“Al Parlamento europeo abbiamo portato l’esperienza dell’Agenzia di Sviluppo e della Cuc Area Nolana come modello di concertazione delle scelte, di visione globale di aree legate tra loro senza soluzione di continuità e di realizzazione di un sistema efficiente e trasparente per esperire le gare pubbliche”, così il sindaco di Casamarciano Clemente Primiano che ha partecipato al workshop internazionale “Amministrare con Visione: Appalti Pubblici – Plasmare le città per un futuro sostenibile”, che si tenuto a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo.

Un concetto che è stato ribadito anche nel corso di un altro momento di approfondimento, organizzato dall’europarlamentare Lello Topo, che ha affrontato il significativo tema della necessità di avvicinare le istituzioni europee ai territori.

Ai relatori ed ai rappresentanti delle istituzioni, il primo cittadino di Casamarciano Clemente Primiano ha sottoposto una sollecitazione sulla necessità di individuare “gli strumenti normativi più efficaci affinchè la condivisione delle scelte e la co-progettazione diventino prassi per favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per rendere le procedure pubbliche più partecipate dalla comunità”.