We Can, ecco il progetto #piantaunalbero: appuntamento a Roccarainola, Cicciano e Camposano

Prosegue il progetto #piantaunalbero, che ha come obiettivo la ri-forestazione sostenibile delle città ed è portato avanti dall’organizzazione di volontariato We Can. Il progetto è nato dall’esigenza di contrastare il riscaldamento globale. Come ? Piantando alberi. Gli alberi, infatti, possono contribuire alla riduzione dello smog nelle nostre città e possono ridurre la gravità e l’incidenza delle malattie respiratorie, dovute dalla polveri sottili (PM10) e (PM2.5).

Su 18 comuni dell’agro nolano sono tre i comuni che hanno aderito a questa iniziativa: Roccarainola, Cicciano e Camposano. Questi comuni riceveranno 30 alberi e a essi andrà la nomina di comuni green dell’anno.

I prossimi appuntamenti per la piantumazione di alberi ci sono domani 12 ottobre 2022 alle ore 10.00, presso la scuola “Morelli e Silvati” di Roccarainola e il 19 ottobre 2022 alle ore 10.00 presso la scuola “Virgilio” di Camposano e alle ore 15.30 presso il Rione Gescal “Parco Urbano” di Cicciano

“L’Organizzazione di Volontariato We Can ringrazia le amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto che ha come obiettivo la ri-forestazione sostenibile delle città. Grazie di averci dato la possibilità, di donare al vostro Comune alberi da piantare in spazi adatti alla crescita e alla salute degli stessi alberi e donare così ossigeno ai cittadini. Le attività di educazione ambientale sono per l’Organizzazione di Volontariato We Can lo strumento principale attraverso cui promuovere la comprensione e l’adesione responsabile e attiva al rispetto dell’ambiente”, commentano i rappresentanti di We Can