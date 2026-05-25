Sant’Anastasia volta pagina: Caserta manda a casa il sindaco uscente Esposito

Le elezioni comunali di Sant’Anastasia consegnano un risultato chiaro e senza margini di interpretazione. Dopo settimane di tensioni politiche, polemiche e scontri durissimi tra i candidati, a spuntarla è Mariano Caserta, che diventa il nuovo sindaco del comune vesuviano battendo nettamente il primo cittadino uscente Carmine Esposito.

L’ex vicesindaco, sostenuto da una coalizione ampia e trasversale, ha superato il 55% dei consensi, chiudendo la partita già al primo turno e imponendosi con un distacco significativo sugli avversari. Un dato che certifica la volontà di cambiamento espressa dagli elettori al termine di una delle campagne elettorali più tese degli ultimi anni in città.

Per Carmine Esposito arriva invece una sconfitta pesante. Il sindaco uscente non riesce a confermare la fiducia ottenuta nelle precedenti elezioni e vede il proprio schieramento fermarsi molto distante dal risultato ottenuto da Caserta. Ancora più indietro Alessandro Pace, rimasto fuori dalla vera corsa per la guida del Comune con una percentuale ridotta di voti.

Lo scrutinio, con il passare delle ore, ha consolidato sempre di più il vantaggio del nuovo sindaco, rendendo evidente un orientamento preciso dell’elettorato. La vittoria di Caserta segna così l’inizio di una nuova fase amministrativa per Sant’Anastasia, destinata a cambiare gli equilibri politici locali dopo anni di forte contrapposizione tra le diverse anime del centrosinistra cittadino.

Adesso l’attenzione si sposta sulla composizione del nuovo consiglio comunale e sulle prime mosse della futura amministrazione, chiamata a raccogliere le aspettative di una città che, attraverso il voto, ha chiesto discontinuità e una nuova direzione politica.