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Sant’Anastasia, all’IC D’Assisi-Amore il progetto “Lumenia”: la città dove i bambini che giocano coprono i rumori

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo

Diverse installazioni di arte contemporanea hanno dato vita a Lumenia, la città dove i bambini che giocano coprono i rumori. 

Si sono conclusi  due progetti che hanno impegnato gli alunni delle classi prime, terze e quarte della scuola primaria del plesso Ponte di Ferro.

Nonostante la pioggia in tantissimi hanno visitato il Villaggio Lumenia, allestito all’interno del plesso di via Starza sotto la guida artistica della professoressa Tina De Falco.

I progetti d’arte “Kalósis” e “Unici, diversi, straordinari” hanno dato vita al villaggio Lumenia, con auto, palazzi, bambini in cartapesta realizzati da alunni e docenti nel corso dell’anno scolastico.

Il messaggio è chiaro: i bambini cercano il sè e di dare un senso a ciò che li circonda. In questa ricerca si accendono le idee e nella diversità di ognuno si cammina insieme nella luce.

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