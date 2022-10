La sommese Sveva convocata ai mondiali di pattinaggio

Somma Vesuviana. La Federazione Italiana Sport e Pattinaggio ha appena pubblicato i nomi degli atleti che parteciperanno ai WORLD ROLLER GAMES 2022, i MONDIALI del pattinaggio, che si terranno a Buenos Aires, in Argentina, dal 30 ottobre al 7 Novembre.

Tra i nome dei convocati spicca quello dell’atleta sommese Sveva Romano, gia’ nota per i suoi numerosi successi sportivi, che gareggera’ nella categoria Senior, dell’Inline Freestyle.

I World Roller Games saranno un evento che vedra’ i migliori atleti del mondo gareggiare per contendersi il titolo mondiale.

Un grosso in bocca al lupo quindi per la nostra Sveva che continua a portare il nome del nostro paese in giro per il mondo!!