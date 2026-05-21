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Gennaro Saiello (M5S): “Depositata la proposta per l’Osservatorio Campano sull’Autismo”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo dal capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania e pubblichiamo.

 

 

“Ho depositato, in Consiglio regionale, una proposta di legge per l’istituzione dell’Osservatorio Campano sull’Autismo e altri disordini del neurosviluppo. Un’iniziativa per rafforzare i percorsi di diagnosi, cura, assistenza e inclusione, garantendo maggiore continuità nella presa in carico e pari accesso ai servizi su tutto il territorio regionale”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania, Gennaro Saiello. La proposta è stata condivisa e sottoscritta dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, Salvatore Flocco, Luca Trapanese ed Elena Vignati.

“La proposta nasce dalla necessità di rispondere in modo strutturale ai bisogni delle persone con disturbi dello spettro autistico e con altri disordini del neurosviluppo, in un contesto regionale caratterizzato da una domanda crescente di servizi e da differenze territoriali nell’accesso alle prestazioni. L’Osservatorio, istituito presso la Giunta regionale della Campania, sarà un organismo permanente di consultazione, proposta, monitoraggio e raccordo tecnico-istituzionale, con il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, mondo scolastico, terzo settore, associazioni, famiglie e persone direttamente interessate”.

“La sua funzione – continua Saiello – sarà quella di favorire una governance più integrata, attraverso il monitoraggio dei percorsi diagnostici, terapeutici, abilitativi, riabilitativi e assistenziali, l’elaborazione di indicatori regionali di qualità ed equità, la promozione di buone pratiche e la formulazione di proposte alla programmazione regionale. Particolare attenzione sarà dedicata alla presa in carico lungo tutto l’arco di vita, alla transizione verso l’età adulta, all’inclusione scolastica e lavorativa e al sostegno alle famiglie e ai caregiver”.

“Ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno condiviso questa proposta di legge e l’Intergruppo parlamentare sui Disturbi dello Spettro Autistico presieduto dal senatore Luigi Nave per il supporto. L’obiettivo è contribuire a costruire un modello più integrato, capace di rendere i percorsi più appropriati, continui e accessibili su tutto il territorio regionale. L’Osservatorio va esattamente in questa direzione”, conclude Saiello.

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