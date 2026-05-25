Centrosinistra, a San Giorgio non c’è partita: Carbone supera l’80%

San Giorgio a Cremano ha scelto il suo nuovo sindaco con un risultato schiacciante. Michele Carbone, candidato sostenuto dal Partito Democratico e da una vasta coalizione di centrosinistra, conquista la fascia tricolore con oltre l’80% delle preferenze, imponendosi nettamente al termine dello scrutinio. Un dato che conferma il forte consenso attorno alla sua candidatura e che consolida il percorso politico avviato negli ultimi anni dall’amministrazione uscente guidata da Giorgio Zinno.

Per Carbone si tratta del punto più alto di un lungo percorso nelle istituzioni cittadine. Nato nel 1979, ha ricoperto diversi incarichi amministrativi nel corso della sua carriera politica: consigliere di Circoscrizione tra il 1997 e il 2002, vicesindaco dal 2015 al 2020 e presidente del Consiglio comunale negli ultimi cinque anni. Un’esperienza maturata costantemente a contatto con il territorio e con le realtà associative della città.

Nel tempo si è occupato in particolare di politiche sociali, inclusione e iniziative dedicate ai più giovani, distinguendosi anche per il lavoro legato alla “Città delle Bambine e dei Bambini” e per l’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione. Parallelamente, l’attività professionale nel settore ospedaliero gli ha consentito di consolidare competenze organizzative e amministrative.

La coalizione che lo ha sostenuto riuniva numerose anime civiche e progressiste: oltre al Pd erano presenti Alleanza Verdi e Sinistra/Cento Passi, Progetto San Giorgio, Ora, Per, Civici e Progressisti, Quartiere Mio, Avanti/Free Cremano, A Testa Alta e Casa Riformista.

La vittoria è stata salutata anche da diversi esponenti del Partito Democratico campano e metropolitano, presenti in città durante lo spoglio elettorale. Tra i primi a congratularsi con il neo sindaco anche il primo cittadino di Torre del Greco, Luigi Mennella.

Nel suo primo intervento dopo il risultato elettorale, Carbone ha parlato di un consenso che rappresenta soprattutto una responsabilità verso la città, ribadendo la volontà di proseguire il lavoro amministrativo degli ultimi anni puntando però anche sulle nuove sfide che attendono San Giorgio a Cremano, con l’obiettivo di renderla sempre più moderna, inclusiva e vicina ai cittadini.