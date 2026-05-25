Portici nel solco dell’era Cuomo: Teodonno stravince col centrosinistra

Claudio Teodonno, candidato del Partito democratico e sostenuto da otto liste, e’ il nuovo sindaco di Portici. Il risultato appare ormai consolidato, nonostante lo scrutinio abbia finora interessato poco più della meta’ delle sezioni. Il vantaggio sul principale sfidante, Fernando Farroni, e’ infatti ampio e consente già di delineare con chiarezza l’esito del voto.

Su 36 sezioni scrutinate su 62, Teodonno si attesta al 60,79 per cento, mentre Farroni e’ fermo al 36,02 per cento. Teodonno era sostenuto dal Pd, Europa Verde, A Testa Alta, PER e dalle liste civiche Portici nel Cuore, Portici Libera, Il Cittadino e Progetto Portici – Avanti. La sua proposta politica si inserisce nel solco della continuita’ amministrativa con l’esperienza guidata da Enzo Cuomo, storico ex sindaco e attuale assessore regionale. Farroni era invece sostenuto da Casa Riformista, Sinistra e Ambiente, Noi di Centro, dal Movimento 5 Stelle – unico partito rimasto all’opposizione durante l’ultima giunta Cuomo – e dalle civiche Fernando Farroni Sindaco, AttivaMente, Su Portici, Oltre e Ribalta.

La competizione si e’ giocata principalmente all’interno dell’area di centrosinistra, mentre restano molto distanziati gli altri due candidati del centrodestra, Giovanni Ciaramella e Ione Abbantangelo. La vittoria di Teodonno e’ stata riconosciuta da Fernando Farroni, che in un post su Facebook ha comunicato il risultato elettorale: “Ho appena sentito Claudio Teodonno per fargli i complimenti e augurargli buon lavoro per la nostra Citta’. Abbiamo con coraggio affrontato una campagna elettorale difficile. Abbiamo raccolto migliaia e migliaia di consensi che mi daranno la forza di portare avanti nel consiglio comunale di Portici come capo dell’opposizione i temi delle nostre proposte. Oggi inizia un nuovo percorso. Insieme, perche’ Portici e’ tua, Portici e’ vostra”.