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Nola, al via la seconda edizione di “Ti Lancio Enterprise Award”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo

Ti Lancio Enterprise Award torna per raccontare nuove storie di successo e per indicare modelli positivi che nell’area metropolitana di Napoli, in Campania e nell’intero Sud hanno il volto di imprenditori e professionisti che scrivono un copione differente, lontano dagli stereotipi di un meridione che rappresenta la zavorra del Paese.

L’appuntamento con la seconda edizione del progetto, ideato da un gruppo di giornalisti, esperti di comunicazione ma anche di esponenti del mondo delle professioni, è per le 10 di domani, 22 maggio 2026,  al centro congressi dell’Interporto Campano. Il premio TLEA gode del patrocinio del Nola Business Park, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola presieduto da Arturo Rianna e dell’Ordine dei Dottori  Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola di cui è presidente Domenico Molisso.

L’iniziativa è anche evento formativo per i dottori commercialisti. A sostenere il progetto anche il Four Point Flex by Sheraton di Marigliano e Irrational Theory. Prevista la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi e del presidente della  Regione Calabria, Roberto Occhiuto che si collegherà da remoto. Saluti iniziali da parte di Claudio Ricci, amministratore delegato di Interporto Campano, di Pietro Marotta e di Carmen Fusco, il digital artist e la giornalista che hanno dato vita al progetto. Alla conduzione ci saranno Stefania Sirignano, speaker di Radio Punto Zero e il giornalista Nello Fontanella che è anche tra i fondatori del TLEA insieme con altri colleghi tra i quali  Elisabetta Peluso, Franco Buononato e Francesco Gravetti. Media partner il quotidiano Il Mattino, Videoinformazioni, Video Nola e Radio Punto Zero. Undici i premiati selezionati da una giuria tecnica che ha indicato nomi eccellenti del panorama economico e professionale nazionale.

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