Elezioni a Saviano, plebiscito per Peppe Franco: è il nuovo sindaco

Saviano volta pagina e sceglie il nuovo sindaco. Sarà Giuseppe Franco a guidare il Comune nolano dopo il risultato emerso dallo scrutinio delle amministrative, che lo ha visto prevalere con un ampio vantaggio sugli avversari.

Il candidato vincente ha conquistato oltre il 60% delle preferenze, staccando nettamente Giuseppe Allocca, fermo poco sopra il 30%. Un risultato chiaro che consegna a Franco una larga fiducia da parte degli elettori e un mandato politico particolarmente solido per affrontare i prossimi anni di amministrazione.

La giornata elettorale è stata caratterizzata anche da una forte partecipazione popolare. A Saviano l’affluenza ha raggiunto circa il 73%, uno dei dati più alti registrati tra i Comuni dell’area nolana e vesuviana chiamati al voto. Numeri che confermano quanto la sfida amministrativa fosse sentita dalla cittadinanza e quanto forte sia stato il coinvolgimento degli elettori.

Con la chiusura dello spoglio si conclude così una campagna elettorale intensa, che ha animato il dibattito politico locale nelle ultime settimane. Per Saviano si apre ora una nuova fase istituzionale e amministrativa, mentre il nuovo sindaco sarà chiamato a trasformare il consenso ottenuto alle urne in risposte concrete per il territorio.

L’ampio margine con cui Giuseppe Franco ha conquistato la fascia tricolore ridisegna anche gli equilibri politici cittadini, segnando una vittoria significativa nel panorama locale. Da oggi, dunque, parte ufficialmente il nuovo corso amministrativo del Comune, sostenuto da un consenso importante espresso dagli elettori.