Ottaviano, Federico non tocca il 50%: si va al ballottaggio

Elezioni Amministrative 2026 – Ottaviano
Totale voti validi: 13.931
Percentuale scrutinata: 97,69%
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0
Schede contestate: 0
Candidati sindaco
- Ferdinando Federico – 6.411 voti – 46,02%
- Biagio Simonetti – 3.058 voti – 21,95%
- Stefano Prisco – 2.790 voti – 20,03%
- Giorgio Marigliano – 1.672 voti – 12,00%
Dati affluenza e scrutinio
- Elettori votanti: 14.261
- Differenza rispetto ai voti scrutinati: 330
- Scrutinio complessivo: 97,69%
Scenario politico
Con questi numeri Ferdinando Federico chiude nettamente in testa ma senza superare la soglia del 50% +1 necessaria per l’elezione al primo turno nei Comuni sopra i 15mila abitanti.
Si profila quindi il ballottaggio tra:
- Ferdinando Federico
- Biagio Simonetti
Restano esclusi dalla corsa finale Stefano Prisco e Giorgio Marigliano.