martedì, Maggio 26, 2026
20.6 C
Napoli
scrivi qui...
PoliticaPrima pagina
tempo di lettura:Meno di un minuto min
3547

Ottaviano, Federico non tocca il 50%: si va al ballottaggio

Redazione1
di Redazione1
Adv

Elezioni Amministrative 2026 – Ottaviano
Totale voti validi: 13.931
Percentuale scrutinata: 97,69%
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0
Schede contestate: 0

Candidati sindaco

  1. Ferdinando Federico6.411 voti46,02%
  2. Biagio Simonetti3.058 voti21,95%
  3. Stefano Prisco2.790 voti20,03%
  4. Giorgio Marigliano1.672 voti12,00%

Dati affluenza e scrutinio

  • Elettori votanti: 14.261
  • Differenza rispetto ai voti scrutinati: 330
  • Scrutinio complessivo: 97,69%

Scenario politico

Con questi numeri Ferdinando Federico chiude nettamente in testa ma senza superare la soglia del 50% +1 necessaria per l’elezione al primo turno nei Comuni sopra i 15mila abitanti.

Si profila quindi il ballottaggio tra:

  • Ferdinando Federico
  • Biagio Simonetti

Restano esclusi dalla corsa finale Stefano Prisco e Giorgio Marigliano.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Politica

Casalnuovo, Romano non sfonda: sarà sfida con Nappi

0
  CASALNUOVO – A Casalnuovo ha preso forma uno scenario...
Cronaca

Le mani del clan di Caivano su un appalto di Acerra, 12 arresti

0
  Un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e capace,...
Prima pagina

Somma Vesuviana, negato il certificato per il voto assistito a una donna disabile: scatta la denuncia

0
A Somma Vesuviana una donna ha presentato denuncia ai...
L'angolo del prof

Luigi de’ Medici sarà certamente orgoglioso del fatto che l’Istituto Alberghiero di Ottaviano porta il suo nome

0
Tra i molti meriti di Luigi de’ Medici e...
Politica

Centrosinistra, a San Giorgio non c’è partita: Carbone supera l’80%

0
San Giorgio a Cremano ha scelto il suo nuovo...

Argomenti

Politica

Casalnuovo, Romano non sfonda: sarà sfida con Nappi

0
  CASALNUOVO – A Casalnuovo ha preso forma uno scenario...
Cronaca

Le mani del clan di Caivano su un appalto di Acerra, 12 arresti

0
  Un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e capace,...
Prima pagina

Somma Vesuviana, negato il certificato per il voto assistito a una donna disabile: scatta la denuncia

0
A Somma Vesuviana una donna ha presentato denuncia ai...
L'angolo del prof

Luigi de’ Medici sarà certamente orgoglioso del fatto che l’Istituto Alberghiero di Ottaviano porta il suo nome

0
Tra i molti meriti di Luigi de’ Medici e...
Politica

Centrosinistra, a San Giorgio non c’è partita: Carbone supera l’80%

0
San Giorgio a Cremano ha scelto il suo nuovo...
Politica

Sant’Anastasia volta pagina: Caserta manda a casa il sindaco uscente Esposito

0
Le elezioni comunali di Sant’Anastasia consegnano un risultato chiaro...
Politica

Elezioni a Saviano, plebiscito per Peppe Franco: è il nuovo sindaco

0
Saviano volta pagina e sceglie il nuovo sindaco. Sarà...
Politica

Portici nel solco dell’era Cuomo: Teodonno stravince col centrosinistra

0
Claudio Teodonno, candidato del Partito democratico e sostenuto da...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Centrosinistra, a San Giorgio non c’è partita: Carbone supera l’80%
Articolo successivo
Luigi de’ Medici sarà certamente orgoglioso del fatto che l’Istituto Alberghiero di Ottaviano porta il suo nome
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996