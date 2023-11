Volla, presentata la “nuova” Giunta Comunale.

Volla. Dopo la delibera di Dissesto Finanziario, il 4 ottobre scorso è stata votata dal Consiglio Comunale la nuova Giunta. Mentre il Consiglio attende gli sviluppi burocratici da parte degli organi superiori dopo l’ennesima “Crisi Politica”, il Sindaco Giuliano Di Costanzo, nel giorno del suo compleanno, si regala e regala alla città la “Nuova Giunta Comunale”. Il nuovo esecutivo, che sembrava dovesse essere azzerato, presenta due conferme, un ritorno e due new entry.

I confermati sono Daniela Petrone (PD) e Vincenzo Del Vecchio ( in quota sindaco). Il ritorno è Ettore Nardi (M5S), mentre i nuovi sono Roberta Cirella (M5S), già candidata al comune di Napoli tra le liste in appoggio di Catello Maresca, e Domenico Perdono (in quota Free Volla). Quest’ultimo rappresenta la vera novità politica, non fosse altro che egli era stato candidato nella lista di centro destra “Siamo Volla”, la quale era schierata con il candidato Sindaco Aprea Ivan, avversario sconfitto da Di Costanzo. La politica ci dice ancora una volta della sua fluidità e dinamicità, che le ideologie o le appartenenze possono abdicare in favore delle costruzioni di nuove alleanze fatte in nome di “per il bene del paese”.

