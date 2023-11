Addio a un uomo buono: il generale e deputato MS5 Del Monaco muore a 67 anni

Cordoglio per la morte dell’alto ufficiale dell’esercito che ha ricoperto per una legislatura l’incarico di deputato del Movimento Cinque Stelle

Di lui si ricorda l’impegno ambientalista e antimafia. Tanto per fare qualche esempio fu proprio il generale Antonio Del Monaco a sollecitare la demolizione del bunker di Michele Zagaria, a Casapesenna, e fu sempre Del Monaco a promuovere una campagna di sensibilizzazione sul fronte ambientalista nella sua Maddaloni e nei comuni vicini, Acerra in testa.

Ad Acerra, da deputato del Movimento Cinque Stelle, spinse alla mobilitazione attraverso un’interrogazione parlamentare contro la scarcerazione dei fratelli Pellini, gli smaltitori di rifiuti condannati in via definitiva per il disastro ambientale di quella bellissima ma sfortunata terra. E c’è chi ricorda anche un altro suo intervento legato ala città dell’inceneritore, quando a Montecitorio interrogò il governo sui sospetti brogli alle elezioni locali. Tanti impegni sul fronte della legalità che il generale dell’esercito in pensione ed ex deputato fino al 2022 avrebbe voluto proseguire. Ma Antonio Del Monaco si è dovuto arrendere anche lui al male che non dà scampo.

La malattia lo ha stroncato a 67 anni, dopo aver sofferto per qualche anno. Il suo volto di uomo buono e la sua essenza di politico serio e credibile saranno ricordati da chi gli è stato più vicino ma probabilmente anche da chi ne ha solo sentito parlare leggendo distrattamente gli articoli sulle sue attività politiche. Una biografia specchiata. Nel 1979 Antonio Del Monaco si arruola nell’esercito arrivando fino al grado di generale di brigata. Nel 1981 si laurea in sociologia presso l’università di Salerno specializzandosi in psicoterapia.

Dal 2005 al 2007 è direttore del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, prigione per la quale spenderà tanto tempo allo scopo di avviare programmi di recupero quanto più efficaci. Viene poi eletto deputato del Movimento Cinque Stelle alle elezioni politiche del 2018. Nel 2022 è di nuovo candidato per il Movimento ma viene battuto nel collegio uninominale dalla candidata di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga. Nel frattempo Maddaloni e tutta la gente di buona volontà del territorio circostante lo piangono. A Maddaloni oggi è stato proclamato il lutto cittadino