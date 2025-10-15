Via alle riprese di “Solo se canti tu”, film su Gigi D’Alessio

Sono iniziate oggi a Napoli le riprese del film “Solo se canti tu”, basato sulla vita di Gigi D’Alessio

Il film sarà prodotto da Titanus Production e Pepito Produzioni con Rai Cinema e alla regia troveremo Luca Miniero.

La produzione cinematografica porterà sul grande schermo la giovinezza dell’acclamato Gigi D’Alessio, interpretato dal celebre Matteo Paolillo.

La pellicola verrà registrata interamente nella città di Gigi, Napoli, e il tutto durerà 7 settimane.

Il cast è già noto e, accanto a Paolillo, troveremo Cristiana Dell’Anna e Antonio De Matteo nei panni dei genitori del cantante.

Mario Merola verrà interpretato da Giovanni Ludeno mentre Renato De Simone lo troveremo nel ruolo di Vincenzo D’Agostino, amico storico di Gigi D’Alessio e suo paroliere.

Troveremo anche lo stesso Gigi D’Alessio nel film e con la partecipazione di Massimiliano Gallo che sarà Tony, il gestore del celebre “Panfilo”, locale storico e in voga in quegli anni.

Il film racconterà dei primi anni di carriera del nostro Gigi, ma anche della spettacolare scena musicale che appariva in quegli anni e della Napoli degli anni ‘80.

Il regista Luca Miniero racconta di più su questo film: “Da sfollato a piazza Plebiscito per il terremoto fino ai concerti di piazza Plebiscito da pop star, gli esordi e la vita di Gigi D’Alessio hanno accompagnato la rinascita tumultuosa di una città che negli anni ‘80 ha cambiato pelle e soprattutto musica. Senza mai rinunciare al sentimento”.