Tu sì que Vales: il mariglianese Gaetano Desiderio in finale

Sabato 18 ottobre è andato in onda su Canale 5 il solito appuntamento con il programma “Tu sì que Vales”.

Tra i concorrenti si è distinto Gaetano Desiderio, un mariglianese che ha portato sul palco la cultura partenopea attraverso il violino. Un talento così forte da ottenere il 100% dei consensi dalla giuria popolare e i quattro sì dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, conquistando così l’accesso diretto alla finale, che si terrà il prossimo 6 dicembre.

Conosciamo meglio il musicista: mariglianese, classe 1974, sogna di avere una famiglia di musicisti. Già all’età di sei anni le sue capacità non passano inosservate: nel 1980 vince il primo premio al concorso internazionale di Recanati. Si diploma al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli e da quel momento calca i palcoscenici di tutto il mondo, diffondendo la cultura musicale partenopea.

La comunità di Marigliano e dei paesi limitrofi fa il tifo per Gaetano, che sta portando in alto il nome della sua città.

fonte immagine: Marigliano.net