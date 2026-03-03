Sanremo, é già partita l’era De Martino

Contro ogni aspettativa, durante la finale di Sanremo, è stato annunciato il nuovo presentatore e conduttore artistico del festival: Stefano De Martino

Un anno importante per la città di Napoli, da cui provengono il vincitore della 76esima edizione (Sal Da Vinci) e il prossimo presentatore del festival di Sanremo (Stefano De Martino).

A darne l’annuncio è stato Carlo Conti che, con un passaggio di testimone in diretta televisiva mai avvenuto prima, ha presentato in mondovisione il prossimo direttore artistico e conduttore di Sanremo, Stefano De Martino.

La sua carriera ha un nonché di spettacolare: da una vita normalissima a Torre Annunziata, passando per Amici, fino ad arrivare alla conduzione STEP su Rai 2 e poi di Affari tuoi su Rai 1. La ciliegina sulla torta, per ora, è la conduzione del festival più atteso dell’anno e il tutto a soli 36 anni.

In diretta su Rai 1 non ha nascosto l’emozione e la gratitudine per questa occasione, ringraziando la Rai per l’opportunità e lo stesso Carlo Conti per i consigli preziosi che si scambiano al telefono. Nel suo discorso spicca una frase: “e ora testa bassa e pedalare”, simbolo di grande umiltà, qualità che contraddistingue da sempre lo showman napoletano.

Nel suo intervento durante la serata ha dichiarato: “Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’Amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone. Ho voglia di mettermi in gioco e di godermi ogni giorno di questo percorso impegnativo fino all’Ariston. Lo affronterò con ascolto, rispetto ed entusiasmo. Non vedo l’ora di mettermi a lavoro e dedicare al Festival tutte le energie che merita”.

Sui social non sono mancati commenti positivi e negativi e molti hanno ricordato che la conduzione del festival da parte di Stefano era un sogno anche del suo papà, Enrico De Martino, originario di Torre Annunziata scomparso il 19 gennaio 2026.

Stefano è da sempre legato alle sue radici, alla sua città (Torre Annunziata) e in modo particolare a suo padre, che gli ha insegnato fin da piccolo il sacrificio e l’impegno per raggiungere i suoi obiettivi e i valori per rimanere sempre umile e con i piedi per terra.

Tra i tanti commenti, uno che spicca è quello di Fiorello che ha espresso un disaccordo sulla tempistica della comunicazione del prossimo presentatore di Sanremo 2027: “Io lo avrei annunciato un po’ più avanti. Domani si parlerà solo di quello e non si parlerà più della finale. Secondo te parleranno di Carlo Conti o del nuovo direttore? Carlo Conti è così generoso che si toglie la sua gloria domani”.

Questo anticipo, dichiara Fiorello, potrebbe avere ripercussioni anche su De Martino: “A partire da domattina e fino alla partenza del prossimo Sanremo gli romperanno tutti le pale. Riceverà telefonate, tutti i giornali lo chiameranno ‘il prossimo conduttore del Festival’, avrà addosso una pressione assurda. Se l’annuncio fosse arrivato ad agosto, come avviene di solito, sarebbe stato perfetto per lui. Mi dispiace per lui perché adesso avrà la pressione addosso per un anno intero”.

E nel mentre si aspetta Sanremo 2027, Napoli si gode questa doppia vittoria che rappresenta un grande riscatto per la città dopo i trascorsi degli scorsi anni.