Somma, la Commissaria prefettizia inaugura due nuove panchine rosse contro la violenza sulle donne

Riceviamo e pubblichiamo

Stamani, nella piazza Vittorio Emanuele III di Somma Vesuviana, innanzi a Palazzo Torino, sede del Municipio e nel centro storico cittadino, a largo Ferrante d’Aragona, sono state installate due panchine rosse, che si aggiungono a quella già edistente in città.

L’iniziativa, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, è volta a sensibilizzare e sostenere azioni concrete con le Istituzioni ed il privato sociale.

La Commissaria prefettizia con la sub Commissaria dedicano queste panchine a tutte le donne del Comune e della Città di Somma Vesuviana è ringraziano tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto.