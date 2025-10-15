Castello di Cisterna, un evento dedicato ad ambiente urbano e mobilità sostenibile

Sabato 18 ottobre il cortile del Centro Parrocchiale di Castello di Cisterna ospiterà un incontro promosso dall’Associazione Iris APS insieme a The Movers e Pomigliano Pedala: una mattinata di confronto sul futuro della mobilità e sul rispetto dell’ambiente.

L’Associazione Iris APS, in collaborazione con ASD The Movers e Pomigliano Pedala, organizza per sabato 18 ottobre 2025 un evento dedicato a uno dei temi più urgenti e attuali: ambiente urbano e mobilità sostenibile.

L’incontro si terrà a partire dalle ore 10.00, nel cortile del Centro Parrocchiale di Castello di Cisterna (NA), e vedrà la partecipazione di associazioni, cittadini e appassionati del mondo delle due ruote, con l’obiettivo di riflettere su come costruire città più vivibili e sostenibili.

Durante la giornata sarà presente anche uno stand informativo a cura di SC Automotive di Sebastiano Montella, partner dell’iniziativa “Io compro a Cisterna”. L’evento rientra tra le attività promosse per sensibilizzare la cittadinanza alla tutela ambientale e alla mobilità intelligente.

Negli ultimi anni, la mobilità sostenibile è diventata una priorità per le città europee. Promuovere l’uso di mezzi ecologici come biciclette, e-bike e monopattini non significa solo ridurre le emissioni di CO₂, ma anche migliorare la qualità della vita e ridurre il traffico urbano.

Secondo i dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA, 2024), il settore dei trasporti è responsabile di circa il 30% delle emissioni totali di gas serra in Europa, e oltre il 70% di queste proviene dal traffico su strada. Investire in piste ciclabili, trasporto pubblico e infrastrutture sicure è quindi fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea per il 2030.

Fonte dati: Agenzia Europea dell’Ambiente – Transport and Environment Report 2024