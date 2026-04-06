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Vesuvio: oltre 2.600 visitatori a Pasqua, attese presenze analoghe a Pasquetta

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Il Vesuvio registra nei giorni di Pasqua e Pasquetta un primo significativo banco di prova della stagione turistica 2026, confermando la forte attrattività del sito tra turisti italiani e stranieri.
La giornata di Pasqua ha fatto segnare un’affluenza particolarmente rilevante al cratere, mentre per oggi, Pasquetta, si prevedono numeri analoghi, in linea con il trend delle prenotazioni.
Alla luce di questo avvio particolarmente intenso, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio si prepara ad accogliere i visitatori con un sistema di servizi potenziato, pensato per garantire sicurezza, comfort e qualità dell’esperienza.
In questa prospettiva, a partire dal 3 aprile e fino al 31 ottobre 2026 sarà operativo tutti i giorni il servizio di ambulanza per il primo soccorso.
Accanto al servizio di primo soccorso, l’Ente Parco ha provveduto all’installazione di servizi igienici dedicati ai visitatori e al rafforzamento delle attività di sicurezza e presidio dell’area.
«Il dato di 2.640 visitatori registrati nella giornata di Pasqua conferma in modo chiaro la grande attrattività del Vesuvio e l’efficacia del sistema di accesso programmato – dichiara il presidente, Raffaele De Luca –. Per Pasquetta prevediamo numeri analoghi, segno di una stagione turistica che si apre sotto i migliori auspici. Abbiamo potenziato i servizi per garantire sicurezza, accoglienza e una visita all’altezza delle aspettative».
L’iniziativa conferma il percorso intrapreso dall’Ente Parco per una gestione sempre più attenta e responsabile del sito, capace di coniugare valorizzazione, sostenibilità e cura del visitatore.
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