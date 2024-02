Verifiche in clinica ad Acerra per 4 sospetti casi di scabbia tra gli operatori

ACERRA – Verifiche da parte dell’Asl Napoli 2 sono in corso su quattro sospetti casi di scabbia all’interno della struttura Villa dei Fiori di Acerra. Si tratta di due ausiliari, un infermiere e un fisioterapista. Lo riporta il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che segue gli sviluppi della vicenda, secondo il quale sarebbe stato riscontrato anche un quinto caso relativo a un operatore del Pronto soccorso. I cinque sarebbero attualmente a casa in malattia.

“Ho chiesto subito informazioni alla direzione dell’Asl Napoli 2 – spiega Borrelli – presso la quale la struttura è convenzionata, che ha ricevuto anche altre segnalazioni sul caso e sta verificando la circostanza. Ho chiesto altresì che vengano adottati subito i provvedimenti necessari a chiarire se ci siano altri casi di scabbia che coinvolgano i lavoratori o i pazienti per evitare la diffusione della malattia, oltre a chiarimenti in merito alle cause che abbiamo generato questi contagi.

E’ bene ricordare che alcuni di questi lavoratori operavano anche in reparti come il Pronto soccorso e il Suap con pazienti gravi in stato di coma e immunodepressi e per questo è indispensabile monitorare costantemente la situazione per evitare danni ulteriori alle persone ricoverate”.