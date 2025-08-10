Turisti colti da malore per il caldo, l’allarme Palazzo Reale arriva al Ministro

Riceviamo e pubblichiamo:
Al ministro della Cultura Alessandro Giuli
Gentile Ministro,
Lo scrivente, pur apprezzando molto l’apertura serale di Palazzo Reale di Napoli e conscio del fatto che nel periodo estivo si opera con organico ridotto al fine di garantire le meritate ferie a tutti,
Segnala che il giorno 09 agosto 2025, alle ore 20:00 circa, in visita al Palazzo Reale di Napoli, alcuni visitatori sono stati colti da malore per la mancanza di ventilazione nelle calde e umide sale del Palazzo, dovuta alla serrata di quasi tutte le finestre.
Come è noto, la mancanza di ventilazione innalza la temperatura, i livelli di umidità e anidride carbonica negli ambianti, con conseguente affaticamento nella respirazione.
Certo di un Suo validissimo e tempestivo interessamento, a tutela della salute dei tanti visitatori nazionali ed esteri, porge i più cordiali saluti e ringraziamenti.
Somma Vesuviana, 09 agosto 2025
Emanuele Coppola