Incensurato gambizzato da due in moto

Un nuovo episodio di violenza scuote l’area tra Mugnano e Calvizzano, dove nel tardo pomeriggio di ieri un 30enne incensurato è stato ferito da colpi di arma da fuoco in quello che appare come un vero e proprio agguato.

L’azione si è consumata intorno alle 17 in una zona di passaggio tra i due territori, nei pressi del cimitero e di alcune attività commerciali. Secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, due uomini in sella a una motocicletta avrebbero raggiunto la zona provenendo da Calvizzano, percorrendo anche tratti contromano per sorprendere la vittima.

Una volta individuato il bersaglio, gli aggressori avrebbero esploso alcuni colpi, centrando il 30enne alle gambe. Subito dopo, la fuga a tutta velocità, senza lasciare tracce evidenti.

Determinante l’intervento dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Giugliano, dove resta ricoverato: il quadro clinico, secondo le prime informazioni, non sarebbe preoccupante.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Marano, impegnati nella raccolta di elementi utili e nell’analisi delle eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma non si esclude alcuna pista. Il fatto che la vittima risulti incensurata rende ancora più complesso delineare il contesto dell’agguato.

L’episodio arriva a pochi giorni da altri eventi simili registrati nello stesso territorio, alimentando un clima di crescente allarme tra i residenti e riportando l’attenzione sulla sicurezza nell’area nord di Napoli.