Teatro Summarte, la nuova stagione 25/26

Riceviamo e pubblichiamo

Il teatro è pronto a riaccendersi di emozioni: parte la nuovaStagione Teatrale 2025/26, un viaggio tra risate, musica, cultura e spettacolo dal vivo che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione.

Il primo appuntamento sarà il 7 novembre 2025 con Peppe Codice in “Ho visto Maradona”, un debutto che già promette scintille. Un racconto che mescola comicità e passione, memoria e identità, con un titolo che da solo è capace di evocare un’interagenerazione di sogni ed emozioni.

Ma non finisce qui: il cartellone di quest’anno è davvero straordinario. Andrea Sannino, voce amatissima della musica napoletana, porterà sul palco la sua energia e la sua sensibilità. Amedeo Colella, con la sua verve inconfondibile, ci guiderà allascoperta della Napoli più autentica, fatta di aneddoti e sorrisi.

Non mancheranno le risate irresistibili de I Ditelo Voi, trio di comicità che ha conquistato migliaia di spettatori. Accanto a loro, BarbaraForza, Fabio Fiorillo, Antonio Gillo e tanti altri artisti che renderanno la stagione un vero e proprio mosaico di talenti.

Una rassegna che non si limita a proporre spettacoli, ma che vuole creare un luogo di incontro e condivisione, dove il pubblico diventa parte integrante della magia teatrale. Risate, emozioni, musica e racconti: ogni sera sarà diversa, ma tutte avranno ununico comune denominatore, quello di regalare momenti indimenticabili.

Con 10 spettacoli a soli 190 euro, l’abbonamento è un invito anon perdere neanche un tassello di questa grande avventura teatrale.

Per chi preferisce scegliere di volta in volta, ci sarà naturalmentela possibilità di acquistare biglietti singoli.

Il teatro è da sempre la casa delle emozioni dal vivo, e laRassegna 2025/26 è pronta a confermarsi come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione.

Info e prenotazioni: 3280612709 -3935667597 – 0813629579 Email: summarte1@gmail.com

Sito web: www.summarte.it

Non mancate, il teatro vi aspetta