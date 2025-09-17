Prende a martellate l’ex compagno di classe

Questa mattina, all’ingresso della scuola a Napoli, si è verificata la lite sfociata poi in una violenta aggressione

L’episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 8:30, all’Istituto Tecnico Industriale in Piazza Santa Maria della Fede, a Napoli centro.

La lite è scoppiata tra due ex compagni di classe, uno di 17 e uno di 18 anni, per motivazione ancora ignota.

Da quanto ricostruito, il tutto è iniziato da una lite di poco conto per poi sfociare in una vera e propria aggressione fisica.

Infatti, poco prima del suono della campanella, il 17enne avrebbe colpito il compagno alla testa con un martello per poi fuggire.

Sono prontamente intervenuti i carabinieri della Compagnia Stella per ritrovare il fuggitivo.

Inizialmente hanno controllato nella zona della Stazione Centrale, dove era stato avvistato il giovane. Poi, sono andati a casa del ragazzo, dove era effettivamente rientrato dopo l’aggressione.

É stato perquisito il suo zaino, nel quale é stato rinvenuto il martello utilizzato per picchiare il compagno.

I carabinieri, di concerto con la Procura per i Minori di Napoli, hanno arrestato il giovane con l’accusa di tentato omicidio ed è stato portato nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

La vittima, invece, é stato portato all’ospedale Pellegrini con codice giallo a seguito delle lesioni riportate dall’aggressione.