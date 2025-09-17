IX Giornata Nazionale SIPO: “Tracciare il Presente, Ipotizzare il Futuro, Dare Voce ai Bisogni”

Riceviamo e pubblichiamo

La Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO) è un’associazione scientifica che riunisce le diverse figure professionali impegnate nell’oncologia e nell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie.

L’obiettivo principale della SIPO è promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione della Psico-Oncologia in ambito clinico, formativo, sociale e di ricerca.

Dal 17 al 24 settembre 2025, la SIPO celebra in tutta Italia la IX Giornata Nazionale della Psico-Oncologia, un’iniziativa di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle complesse conseguenze delle patologie neoplastiche.

L’evento organizzato dalla SIPO CAMPANIA, in programma il 17 settembre 2025 presso la Sala del Consiglio Regionale della Campania, luogo simbolo di dialogo tra professionisti, istituzioni e cittadini, rappresenta un momento di incontro e confronto volto a riflettere sul ruolo della psico-oncologia nella rete oncologica regionale e nazionale.

Il programma sarà dedicato alla formazione e alle competenze della figura dello psico-oncologo, con particolare attenzione all’aggiornamento formativo, alle nuove abilità richieste e agli aspetti pratici del lavoro clinico. Verranno inoltre affrontati i temi dell’integrazione nelle reti assistenziali e dell’iter legislativo in corso in Campania per il potenziamento, l’istituzione e l’integrazione dei servizi di psico-oncologia sul territorio regionale.

L’iscrizione è gratuita. È obbligatoria la prenotazione a: formazione.sipocampania@gmail.com

Programma della Giornata

• Ore 8.30 – Saluti istituzionali delle autorità

• Ore 9.00 – Introduzione alla IX Giornata SIPO:

Giuseppe Auriemma – Coordinatore SIPO Campania

Violetta Caserta – Segretaria Direttivo SIPO Campania

• Ore 9.30 – Lo Psico-Oncologo 4.0, Formazione, Competenze e Specificità – Paolo Gritti

• Ore 10.00 – Tavola Rotonda: Dalla clinica alla rete: L’agire dello Psico-Oncologo oggi

Chairperson: Ester Livia Di Caprio – Interventi di Giuseppe Auriemma, Violetta Caserta, Silvia D’Ovidio,Francesca Fiore, Raffaella Manzo

• Ore 10.30 – Il Diritto all’accesso e alle cure psico-oncologiche in Campania

Chairperson: Giuseppe Auriemma, Ester Livia Di Caprio, Gabriella De Benedetta

Interventi dei Consiglieri regionali cofirmatari della Pdl sulla Psico-Oncologia invitati:

o On. Vincenzo Alaia, Presidente V Commissione Sanità

o On. Bruna Fiola, Presidente VI Commissione consiliare, istruzione e cultura, ricerca scientifica e politiche sociali

o On. Massimiliano Manfredi, Vicepresidente Commissione Ambiente

o On. Tommaso Pellegrino, Componente III e VIII Commissione, Attività Produttive e Agricoltura

• Ore 11.30 – Pausa

• Ore 12.00 – Tavola Rotonda: La Partnership per la Cura: Le Associazioni e il Futuro della Psico-Oncologia in Campania

Chairperson: Gabriella De Benedetta – Interventi di:

o Angela Margiotta (Farmaciste Insieme)

o Maurizio Latella (Cittadinanza Attiva)

o Antonella Barone (Insieme per la Mielofibrosi)

o Angela Di Bartolomeo (Associazione Volontari Ospedalieri)

• Ore 13.30 – Chiusura dei lavori e Assemblea Annuale dei Soci SIPO Campania

La giornata sarà un momento di riflessione, proposta e collaborazione tra professionisti, istituzioni e associazioni, con l’obiettivo di costruire un modello di psico-oncologia sempre più inclusivo e vicino ai bisogni dei pazienti.