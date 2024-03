Stellantis Pomigliano, presentazione “Pandina”. il Sindaco Russo: “Una buona notizia per i lavoratori e per la città”

Pomigliano d’Arco. Riceviamo e pubblichiamo:

POMIGLIANO D’ARCO 29 FEBBRAIO 2024 – “L’annuncio odierno dell’ ad di Fiat, Olivier Francois, è una buona notizia per lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano e per tutta la città. Ma questo non vuole dire che siamo ormai tranquilli, perché ci aspettiamo che venga annunciata anche una nuova missione produttiva di pari importanza dopo il 2027”. Lo ha sottolineato Raffaele Russo, sindaco di Pomigliano d’Arco (Napoli), commentando l’annuncio di Olivier Francois fatto oggi nel locale stabilimento Stellantis, nel corso di una conferenza stampa di presentazione del modello “Pandina”. “La produzione delle due nuove versioni di “Pandina” – ha proseguito Russo – che verrà effettuata almeno fino al 2027, e l’aumento del 20 per cento della produzione odierna, rappresentano una prima risposta concreta alle richieste del territorio a Stellantis di dare al sito di Pomigliano l’importanza che merita. Questo però non vuol dire che siamo ormai tranquilli perché ci aspettiamo dopo il 2027 che venga annunciata anche una nuova missione produttiva di pari importanza, e che Stellantis nel frattempo tenga in debito conto i rapporti con le aziende del territorio del settore automotive i cui lavoratori ci stanno a cuore allo stesso modo di quelli del Giambattista Vico”.