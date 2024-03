Sorpresi a rubare in casa: uno in cella, caccia ai complici

Brusciano: Topi d’appartamento. Carabinieri arrestano un uomo, è caccia ai complici

E’ notte, siamo a Brusciano e i carabinieri della stazione di Marigliano intervengono in un appartamento a via Giuseppe Ungaretti. Sono stati segnalati dei topi d’appartamento e i carabinieri raggiungono l’obbiettivo in pochi minuti.

I carabinieri trovano 3 persone con le mani nel sacco ma i malviventi non si arrendono e tentano la fuga. Un uomo viene fermato, si tratta del 31enne Djordje Prvulovic, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Sul posto i carabinieri trovano e sequestrano numerosi arnesi atti allo scasso e sono in corso indagini per scovare i due complici.

L’uomo, arrestato, è stato trasferito in carcere dove dovrà rispondere di furto ed evasione.