Somma al voto, A Testa Alta: “Con Silvia Svanera per ricostruire fiducia nelle istituzioni”

Riceviamo e pubblichiamo

Da oggi il cambiamento vero nella nostra Città ha un nome ed un cognome: Silvia Svanera.

Onesta, seria, capace, preparata, aperta al dialogo ed al confronto.

Queste sue qualità ci portano a sostenerla con entusiasmo e determinazione.

Insieme a lei parleremo ai delusi, agli sfiduciati, a chi non crede più nella politica e nelle Istituzioni.

C’è da compiere un lavoro difficile e faticoso ma non ci mancano volontà e passione.

A Testa Alta con Silvia Svanera per Somma Vesuviana