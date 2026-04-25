Somma al voto, A Testa Alta: “Con Silvia Svanera per ricostruire fiducia nelle istituzioni”

Riceviamo e pubblichiamo
Da oggi il cambiamento vero nella nostra Città ha un nome ed un cognome: Silvia Svanera.
Onesta, seria, capace, preparata, aperta al dialogo ed al confronto.
Queste sue qualità ci portano a sostenerla con entusiasmo e determinazione.
Insieme a lei parleremo ai delusi, agli sfiduciati, a chi non crede più nella politica e nelle Istituzioni.
C’è da compiere un lavoro difficile e faticoso ma non ci mancano volontà e passione.
A Testa Alta con Silvia Svanera per Somma Vesuviana
Onesta, seria, capace, preparata, aperta al dialogo ed al confronto.
Queste sue qualità ci portano a sostenerla con entusiasmo e determinazione.
Insieme a lei parleremo ai delusi, agli sfiduciati, a chi non crede più nella politica e nelle Istituzioni.
C’è da compiere un lavoro difficile e faticoso ma non ci mancano volontà e passione.
A Testa Alta con Silvia Svanera per Somma Vesuviana