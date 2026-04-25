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Somma Vesuviana al voto, Silvia Svanera: “E’ il momento di cambiare rotta”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Dopo anni di impegno, radicato nel territorio, ufficializza oggi la propria candidatura alla carica di sindaco di Somma Vesuviana Silvia Svanera, dirigente scolastica ed archeologa di formazione classica.
“Partecipazione, trasparenza e responsabilità. Ripartire da qui, per la città”: queste le prime parole pronunciate da Silvia Svanera.
“Ho scelto di mettermi a disposizione della nostra città, con una coalizione di centrosinistra, perché – ha aggiunto Silvia Svanera – credo sia il momento di voltare pagina, mettendo la persona al centro di ogni scelta amministrativa. Insieme alle forze politiche della coalizione ed a ciascuno dei candidati abbiamo fissato un obiettivo chiaro: con senso di responsabilità collettiva, scevro da ogni personalismo, dare una nuova direzione alla città, nella quale l’ascolto diventi azione e la visione diventi realtà. E questa visione vede una città che, rinascendo dalla propria identità, possa essere città dei diritti e della cura, del lavoro e dello sviluppo, dei giovani e degli anziani e che sia in grado di ricostruire, nel pieno rispetto delle regole, della legalità e delle procedure, un rapporto chiaro e trasparente tra la comunità e l’Amministrazione comunale.”
Silvia Svanera è sostenuta da:
Lista Noi –  Silvia Savenera sindaca, 
Partito Democratico, 
Alleanza Verdi e Sinistra,
Movimento 5 Stelle, 
A Testa Alta – 
Avanti – CDU – Psi, 
Per – Per le persone e la comunità.
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