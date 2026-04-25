Somma al voto, centrodestra con 6 liste: ecco la coalizione di Granato

Somma Vesuviana. Con la presentazione ufficiale dell’intera coalizione, Antonio Granato ha annunciato la propria candidatura a Sindaco di Somma Vesuviana. Granato sarà sostenuto da una coalizione composta da sei liste civiche: Forza Somma, A Viso Aperto, Fratelli di Somma Vesuviana, Oblò per Somma, Somma Moderata e Somma Nova. Una proposta seria che raccoglie diverse esperienze e sensibilità del territorio e che nasce dal consolidato percorso maturato nelle istituzioni e da un forte legame con il territorio.

Classe 1974, sommese doc, Granato è laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione con particolare attenzione ai diritti dei cittadini. Il suo percorso politico vanta una presenza continuativa in Consiglio Comunale dal 2001, durante la quale ha ricoperto incarichi di rilievo: Presidente di Commissione, Capogruppo Consiliare, e Presidente del Consiglio Comunale nell’ultimo mandato. Nel 2010 ha inoltre svolto il ruolo di Difensore Civico provinciale, partecipando a candidature a livello provinciale e nazionale.

Il programma di Granato punta su obiettivi concreti e realizzabili: risanamento finanziario dell’ente, miglioramento dei servizi essenziali, recupero del decoro urbano e rafforzamento della trasparenza amministrativa, per ristabilire innanzitutto un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

“Somma Vesuviana non ha bisogno di promesse irrealizzabili, ma di una guida seria, competente e presente. Con spirito di servizio vogliamo costruire una città più efficiente, ordinata e vicina alle esigenze della comunità”, dichiara Antonio Granato, sottolineando come il progetto politico sia orientato a trasformare gli impegni in risultati concreti attraverso azioni sostenibili e mirate al miglioramento della qualità della vita.

La coalizione si propone come una guida fondata su responsabilità e capacità amministrativa, con l’obiettivo di profondere il massimo impegno per rilanciare Somma Vesuviana nel segno della legalità, della trasparenza e dello sviluppo locale.