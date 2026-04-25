Sant’Anastasia, 3 per la fascia: tutte le liste e i candidati al consiglio comunale

SANT’ANASTASIA – Tutte le liste e i candidati al consiglio comunale
CARMINE ESPOSITO
Candidato sindaco
AGIRE CON CARMINE ESPOSITO
Carmela Aprea detta Carmen, Mauro Beneduce, Orsola Busiello, Casimiro Casoria, Emilia D’Ambrosio, Emilio Antonio Di Fiandra detto Antonio, Marialuisa Esposito, Saveria Giordano detta Veria, Salvatore Iannelli, Luisa Iannucci, Maria Rosaria Minieri, Giovanni Panico, Salvatore Rullo, Nicola Giovanni Saetta, Ciro Terracciano, Filippo Guadagni.
SÌAMO ANASTASIANI
Raffaele Albano, Federico Amico, Angela Auriemma, Ludovica Caruso, Carla Castaldo, Anna Esposito, Federica Fischetti, Rosa Maione, Martina Merone, Martina Norcaro, Emilio Ciro Pavone, Tommaso Rea, Pasquale Romano, Salvatore Sodano, Ciro Terracciano, Francesca Viola.
SANT’ANASTASIA PRIMA DI TUTTO
Brenda Abete, Concetta Anastasio, Giuseppina Barone, Carmela Ceriello, Luisa Daffinito, Vincenzo D’Auria, Angela De Falco, Sabato Di Marzo, Pasquale Di Mauro, Lieta Iovino, Martina Miglio, Apostolos Paioais detto Apo, Maria Piccolo, Anna Savarise detta Annarita, Salvatore Scognamiglio, Antonio Sebeto.
CUORE ANASTASIANO
Alfonso Di Fraia, Carmela Maiello, Marinella Gifuni, Giusy Gasparro, Imma Ceriello, Rosa Manno, Maria Ferriero, Ciro Busiello, Marco Di Palma, Francesco Vitale, Gildo De Santis, Sara Iannelli, Pasquale Pio Auriemma, Maria Concetta Ragosta, Nunzia Tassini, Marco Arcopinto.
ALESSANDRO PACE
Candidato sindaco
ADESSO… NOI
Salvatore Ausiello, Olgapia Coppola, Luigi De Simone, Pasquale Di Perna, Pasquale Fragliasso, Daniela Guardato, Filippo Iacomino, Rosa Manfellotto, Pasquale Manzo, Anita Mollo, Maria Ruggiero, Rita Russo, Giuseppina Scafuri, Antonio Sdino, Annarita Tufano, Francesco Tufano.
MARIANO CASERTA SINDACO
Liberato Colella, Luisa Coppola, Rita Cozzolino, Federica Sandy Curcio detta Federica, Antonietta De Simone detta Tonia, Raffaella Esposito detta Raffy, Tommaso Esposito, Simona Galiero, Giuseppe Manfellotto, Carolina Marciano, Vincenzo Merone, Felice Mollo, Gianni Musto, Domenico Nocerino, Anna Righetti, Mariarca Romano.
AVANTI SANT’ANASTASIA
Marco Castaldo, Antonio De Simone, Carmine Capuano, Francesco Caruso, Antonietta Casaburi, Francesca Pia Cozzolino, Angelo D’Avino, Gennaro Di Gennaro, Mariarita Di Somma, Michele Ferrara, Carmela Grazioli, Cinzia Maione, Salvatore Raia, Antonio Rotorato, Valentina Siano detta Rea, Ciro Rigilia.
SANT’ANASTASIA LIBERA
Alessandra Bruni, Lucia Busiello, Elena Campana, Giuseppe Cangiano, Giacomo Capasso, Giovanna Cardone, Franco Casagrande, Francesco Esposito, Carmen Gifuni, Raffaele Infante, Giuseppe Iorio, Mario Sbrescia, Maria Olivieri, Camilla Spadaro, Carolina Terracciano detta Carla, Angelica Travino.
SANT’ANASTASIA CIVICA 2.0
Antonio Ceriello, Maria Boccarusso, Francesco Coppola, Francesco Esposito, Emanuele Franchini, Roberto Gallo, Salvatore Liguori, Ciro Maione detto Ciro, Gabriella Maione, Carmela Manno detta Carmen, Aniello Pugliese detto Nello, Assunta Rea detta Susy, Maria Concetta Romano, Giuseppe Sabatino junior, Francesco Savarise, Anna Viola.
INSIEME
Annalisa Abete, Rosaria Ambretti, Marco Auriemma, Anna Busiello, Carolina Castaldo, Pierpaolo Chiapparelli, Sara Di Giovanni, Gianluca Di Matola, Francesco Gifuni, Giuseppe Liguoro detto Peppe, Martina Mosca, Vincenza Carla Murlo detta Enza, Antonio Panico, Tommaso Porricelli, Rosaria Rupe detta Sara, Mariarita Sdino.
PATTO DEI VALORI
Giovanna Aliperta, Gaetano Allocca, Santolo Beneduce, Santola Incarnato, Mario Gifuni, Donatella Liguoro detta Doni, Francesco Liguoro, Caterina Maione detta Katia, Veronica Napolitano, Giuseppe Pellegrino, Luca Perrella, Vittorio Piccolo detto Piccoletto, Ezia Raia, Alfonso Riccardi, Valerio Scognamiglio, Francesco Tirelli detto Dottorino.
SVOLTA ANASTASIANA
Antonio Anastasio, Costantino Beneduce, Mariarca Carbone, Valeria Carotenuto, Vincenzo De Francesco, Michela Del Litto, Antonio Di Lucci, Rosa Fornaro, Luigi Gifuni, Michela Ilaria Morelli detta Michela, Costantino Nisita detto Alfonso, Sabato Pignatiello detto Sabatino, Francesco Sebeto, Alessandro Siciliano, Michele Verdetto, Santina Viola.
PARTITO DEMOCRATICO
Brunella Bonaccorsi, Cira Castaldo, Raffaele Coccia, Pasquale Esposito, Mariagiuseppina Gargiulo, Alessia Leone, Giuseppe Maiello detto Peppe, Marina Mollo, Giulia Ottaviano, Maria Pia Panico, Roberto Picciullo Autiero, Antonio Pone, Vincenzo Russo, Anna Savarese, Ciro Spadaro, Grazia Tatarella.