Ottaviano al voto: tutti i candidati e le liste delle 4 coalizioni

TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI DI OTTAVIANO
STEFANO PRISCO
PARTITO DEMOCRATICO
Emanuele Ragosta, Marisa Cassese, Umberto Massimo Saetta, Rossella Iervolino, Giorgio De Mattei, Daniela Guerriero, Ferdinando Cozzolino, Livia Pascale, Biagio Cristiano Tufano, Giuseppina D’Avino, Antonio Carillo, Maria Irene Accardo, Francesca Salvia, Assunta Daniele, Rachele Cimmino, Domenico Caputo (Mimmo)
LA GINESTRA
Francesco La Marca, Rodolfo Razi, Elda Ardizio, Giovanna Avino, Miryam Catapano (Miriam), Valentina Cozzolino, Giosuè Esposito, Patrizia Florio, Ernesto Franzese, Vincenzo Fusco, Giuseppe Graziuoso, Carmela La Noce, Romilda Monterossi, Grazia Pascale, Rachele Ragosta, Mario Ranieri
PSI
Consiglia Allocca, Massimino Ambrosio, Menotti Ammendola, Chiara Avino, Emanuele Cappiello, Marilisa Duraccio, Paola Lazzari, Maria Menna, Raffaela Nunziata, Flavio Prisco, Sergio Ragosta, Stefano Sabatino, Lucia Sangiovanni, Tiziano Saviano, Raffaele Ugliano, Elisa Visone
SP
Immacolata Ambrosio, Aniello Annunziata, Francesco Caliendo, Vincenzo Ciniglio, Liliana Fabbrocile, Giuseppe Gentile, Michele Giugliano, Vincenza Iazzetta, Ester Illuminato, Antonio Imperatore, Nicoletta Mazza, Marco Mezzapesa, Ornella Napolitano, Emanuele Sessa, Giuliana Sorrentino, Angelo Villani
BIAGIO SIMONETTI
BIAGIO SIMONETTI PER OTTAVIANO
Antonio Napolitano, Anna Saviano (Fiorella), Francesca Ambrosio, Domenico Savio Ardizio, Stefania Avino, Nunziata Caldarelli (Nunzia), Alessandra D’Agostino, Armando D’Alessandro, Consiglia Franzese, Annabella Gammone, Emanuele Raffaele, Vincenzo Iovino, Massimo Lanzaro, Marianna Nappo, Pietro Parisi, Barbara Ventura
OTTAVIANO CITTÀ IDEALE
Carmela Aliperti, Ivana Ambrosio, Raffaele Annunziata, Fabiana Bifulco, Tommaso Carillo, Rosa Castaldo, Carmela Ciaravola, Rachele Franzese, Carmine Mancini, Raffaele Moccia (Lello), Roberto Pascarella, Giovanna Ranieri, Sebastiano Romano, Giovanni Salvati, Daniele Schiavo, Aniello Talia
DIREZIONE FUTURO
Angelo Alterio, Giovanni Giordano, Savino Alaia, Serena Ambrosio, Rosario Vittorio Avino, Romano Biondi, Giusy Carbone, Autilia Catapano, Valentina De Simone, Nella Florio, Fernanda Franzese, Giusy Miranda, Melissa Mughetto, Brigida Saviano, Claudia Tortora, Sabato Veneruso
RADICI
Elena Picariello, Antonio Marco Ambrosio (Antonio), Marino Ambrosio (Marino), Filomena Auricchio, Felicetta Batti, Rossana Bifulco, Vincenzo Salvatore Bramante, Carmen Catapano, Sara Ciola, Giuseppe Franzese, Milena Iovino, Giuseppina Musa (Giusy), Aniello Nappi, Giuseppe Pisanti, Pasquale Sannino, Francesco Saviano
SOLIDARIETÀ E PROGRESSO
Gennaro Crispo, Pasquale Auriemma, Eugenio Bifano, Ciro Bonavita, Rosina De Rosa, Michele De Vivo, Salvatore Del Regno, Mariastella Esposito, Omar Fikri, Antonio Franzese, Francesca Gammone, Luciano La Pietra, Pasquale Pizzo, Anna Salvati, Rossana Santorelli
OTTAVIANO SOSTENIBILE
Umberto Massimiliano Saetta, Alessio Bevignani, Luigi Coppola (Lorenzo), Mariangela De Rosa, Nicola Giugliano, Giuseppina Iervolino (Giusy), Vincenzo La Pietra, Giovanna Miele, Antonio Nunziata, Rosa Paolella (Rossella), Ottavio Perillo (Ottavio), Biagio Rega, Alessio Saviano, Maria Tammaro (Cristina), Brunella Troncone, Giovanna Tufano
GIORGIO MARIGLIANO
IDENTITÀ E FUTURO
Maddalena Massa, Luigi Bifulco, Michele Rosiello, Francesco Colaps, Michele Ammirati, Giuseppina Borrelli, Annalisa Cassese, Assunta Visone, Luigi Miranda, Anna Ambrosio, Fabio Cozzolino, Giulio Franzese, Francesco Ferraro, Anna Guagliuolo, Francesco Pio Casillo, Antonio Annunziata
TERRA NOSTRA
Gianluigi De Luca, Marika Rossi, Rosa Bifulco, Immacolata Ammaturo, Anna Fabbrocino, Francesco Mosca, Gloriana Ammirati, Ferdinando Massa, Rosa Boccia, Annachiara Gammone, Maria Maddalena Scudieri, Maria Rosaria Embrice, Marco Tetto, Giuseppe Nunziata, Alfonso Franzese, Domenico Viscolo
INSIEME PER IL TERRITORIO
Asia Franzese, Domenico Casillo, Paolo Ambrosio, Maria Langella, Salvatore Mass, Valeria Giovazzini, Federica Aliberti, Stefania Manzoni, Mariangela Perillo, Angelo Catapano, Vincenzo Cavallaro, Emanuele Emilio Bruno Chiarolanza, Raffaele Bifulco, Sara Buondonno, Antonio Pulzone, Francesca Grazia Cozzolino
ORGOGLIO ZABATTA
Giuseppe Coppola, Maria Del Giudice, Anna Buonaiuto, Silvana D’Amora, Marika La Pietra, Vittoria Ambrosio, Anna Cozzolino, Gennaro Giugliano, Felice Ambrosio, Alessia Matera, Mirko Tuccillo, Gaetano Frate, Rosita Batti, Marika Nappo, Emanuele Caldarelli, Assunta Allocca
FERDINANDO FEDERICO
CASA OTTAVIANO
Paolo Iovino, Vincenzo Ranieri, Rachele De Luca (Sciesa), Chiara Lucia Bencivenga (Ciccarelli), Marianna Aliperta, Maria Guadagno, Francesca Auriemma, Maria La Marca, Domenico Liguori, Patrizia Florio, Daniele Villani, Francesco Lieto, Giuseppe Catapano, Luana Massa, Maria Catapano, Virginia Francesca Ambrosio
IL BENE IN COMUNE
Vincenzo Miranda, Vincenza D’Avino, Maria Ammirati, Concetta Annunziata (Tina), Rosalba Catapano, Antonio Di Matola, Francesca Fabbrocile, Annaluisa Granato, Consiglia Iervolino (Lia), Martina Palma, Luigi Postiglione (Gigi), Anna Rosa Sessa (Annarosa), Saverio Sessa (Savio), Fabio Maria Siano, Gianpaolo Visone
NOI PER OTTAVIANO
Annunziata Alfieri (Tina), Salvatore Allocca, Michele Ambrosio, Rosanna Ammirati, Mario Arpaia, Christian De Martino, Raffaele Gargiulo, Alessandra Giordano, Pasquale Pio Iervolino, Francesco La Marca, Ruggiero Lana, Anna Moccia, Ludovica Prisco, Carmela Saviano, Maddalena Tufano, Giovanna Urraro
PRESENTE E FUTURO
Arcangelo Annunziata, Anna Romano (Anni), Giuseppe Aprile, Mario Iervolino (Mario), Cristina Guardato, Emanuele De Luca, Rosa Parisi, Elio Aliberti, Maria Luisa Federico, Michele Iervolino (Michele), Desirè Coppola, Manuela Patricola, Genoveffa Moccia (Gina), Salvatore La Marca, Felice Picariello
RADICI E FUTURO
Pasquale Iervolino, Diana Regina Franzese, Alfonso Annunziata, Mariangela Arpaia, Federica Carbone, Gaetano Catapano, Elio Cutolo, Emanuele De Corato, Martina De Vivo, Chiara Ferrara, Francesco Giugliano (Giornalaio), Michele Pasquale, Anna Lisa Peluso, Teresa Prisco, Lucia Tranchese (Lucia), Anna Ugliano
FORZA OTTAVIANO
Vincenzo Caldarelli, Ilaria Baselice, Arcangelo Caiazzo, Guglielmo Coscia, Michele Cozzolino, Raffaele D’Acunzo, D’Ambrosio Rosa, Salvatore Esposito, Antonietta Franzese, Tiziana Lorini, Flavia Malndrino, Cosimo Marino, Mario Pascià, Antonio Saggese, Alexandra Saviano, Gianluigi Vollaro
SIAMO OTTAVIANO
Virginia Nappo, Antonio Ambrosio, Raffaele Annunziata, Adele Caldarelli, Aniello Catapano, Andrea Ciccarelli, Rossella Duraccio, Jolanda Esposito Abate, Amalia Iovino (Amalia), Gioacchino Iovino, Valentina Magliuolo, Gustavo Mascarelli, Luigi Massa, Giuseppe Morisco, Nunzia Rosa, Cosimo Silva