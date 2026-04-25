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Ottaviano al voto: tutti i candidati e le liste delle 4 coalizioni

Redazione1
di Redazione1

TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI DI OTTAVIANO

STEFANO PRISCO

PARTITO DEMOCRATICO

Emanuele Ragosta, Marisa Cassese, Umberto Massimo Saetta, Rossella Iervolino, Giorgio De Mattei, Daniela Guerriero, Ferdinando Cozzolino, Livia Pascale, Biagio Cristiano Tufano, Giuseppina D’Avino, Antonio Carillo, Maria Irene Accardo, Francesca Salvia, Assunta Daniele, Rachele Cimmino, Domenico Caputo (Mimmo)

LA GINESTRA

Francesco La Marca, Rodolfo Razi, Elda Ardizio, Giovanna Avino, Miryam Catapano (Miriam), Valentina Cozzolino, Giosuè Esposito, Patrizia Florio, Ernesto Franzese, Vincenzo Fusco, Giuseppe Graziuoso, Carmela La Noce, Romilda Monterossi, Grazia Pascale, Rachele Ragosta, Mario Ranieri

PSI

Consiglia Allocca, Massimino Ambrosio, Menotti Ammendola, Chiara Avino, Emanuele Cappiello, Marilisa Duraccio, Paola Lazzari, Maria Menna, Raffaela Nunziata, Flavio Prisco, Sergio Ragosta, Stefano Sabatino, Lucia Sangiovanni, Tiziano Saviano, Raffaele Ugliano, Elisa Visone

SP

Immacolata Ambrosio, Aniello Annunziata, Francesco Caliendo, Vincenzo Ciniglio, Liliana Fabbrocile, Giuseppe Gentile, Michele Giugliano, Vincenza Iazzetta, Ester Illuminato, Antonio Imperatore, Nicoletta Mazza, Marco Mezzapesa, Ornella Napolitano, Emanuele Sessa, Giuliana Sorrentino, Angelo Villani

BIAGIO SIMONETTI

BIAGIO SIMONETTI PER OTTAVIANO

Antonio Napolitano, Anna Saviano (Fiorella), Francesca Ambrosio, Domenico Savio Ardizio, Stefania Avino, Nunziata Caldarelli (Nunzia), Alessandra D’Agostino, Armando D’Alessandro, Consiglia Franzese, Annabella Gammone, Emanuele Raffaele, Vincenzo Iovino, Massimo Lanzaro, Marianna Nappo, Pietro Parisi, Barbara Ventura

OTTAVIANO CITTÀ IDEALE

Carmela Aliperti, Ivana Ambrosio, Raffaele Annunziata, Fabiana Bifulco, Tommaso Carillo, Rosa Castaldo, Carmela Ciaravola, Rachele Franzese, Carmine Mancini, Raffaele Moccia (Lello), Roberto Pascarella, Giovanna Ranieri, Sebastiano Romano, Giovanni Salvati, Daniele Schiavo, Aniello Talia

DIREZIONE FUTURO

Angelo Alterio, Giovanni Giordano, Savino Alaia, Serena Ambrosio, Rosario Vittorio Avino, Romano Biondi, Giusy Carbone, Autilia Catapano, Valentina De Simone, Nella Florio, Fernanda Franzese, Giusy Miranda, Melissa Mughetto, Brigida Saviano, Claudia Tortora, Sabato Veneruso

RADICI

Elena Picariello, Antonio Marco Ambrosio (Antonio), Marino Ambrosio (Marino), Filomena Auricchio, Felicetta Batti, Rossana Bifulco, Vincenzo Salvatore Bramante, Carmen Catapano, Sara Ciola, Giuseppe Franzese, Milena Iovino, Giuseppina Musa (Giusy), Aniello Nappi, Giuseppe Pisanti, Pasquale Sannino, Francesco Saviano

SOLIDARIETÀ E PROGRESSO

Gennaro Crispo, Pasquale Auriemma, Eugenio Bifano, Ciro Bonavita, Rosina De Rosa, Michele De Vivo, Salvatore Del Regno, Mariastella Esposito, Omar Fikri, Antonio Franzese, Francesca Gammone, Luciano La Pietra, Pasquale Pizzo, Anna Salvati, Rossana Santorelli

OTTAVIANO SOSTENIBILE

Umberto Massimiliano Saetta, Alessio Bevignani, Luigi Coppola (Lorenzo), Mariangela De Rosa, Nicola Giugliano, Giuseppina Iervolino (Giusy), Vincenzo La Pietra, Giovanna Miele, Antonio Nunziata, Rosa Paolella (Rossella), Ottavio Perillo (Ottavio), Biagio Rega, Alessio Saviano, Maria Tammaro (Cristina), Brunella Troncone, Giovanna Tufano

GIORGIO MARIGLIANO

IDENTITÀ E FUTURO

Maddalena Massa, Luigi Bifulco, Michele Rosiello, Francesco Colaps, Michele Ammirati, Giuseppina Borrelli, Annalisa Cassese, Assunta Visone, Luigi Miranda, Anna Ambrosio, Fabio Cozzolino, Giulio Franzese, Francesco Ferraro, Anna Guagliuolo, Francesco Pio Casillo, Antonio Annunziata

TERRA NOSTRA

Gianluigi De Luca, Marika Rossi, Rosa Bifulco, Immacolata Ammaturo, Anna Fabbrocino, Francesco Mosca, Gloriana Ammirati, Ferdinando Massa, Rosa Boccia, Annachiara Gammone, Maria Maddalena Scudieri, Maria Rosaria Embrice, Marco Tetto, Giuseppe Nunziata, Alfonso Franzese, Domenico Viscolo

INSIEME PER IL TERRITORIO

Asia Franzese, Domenico Casillo, Paolo Ambrosio, Maria Langella, Salvatore Mass, Valeria Giovazzini, Federica Aliberti, Stefania Manzoni, Mariangela Perillo, Angelo Catapano, Vincenzo Cavallaro, Emanuele Emilio Bruno Chiarolanza, Raffaele Bifulco, Sara Buondonno, Antonio Pulzone, Francesca Grazia Cozzolino

ORGOGLIO ZABATTA

Giuseppe Coppola, Maria Del Giudice, Anna Buonaiuto, Silvana D’Amora, Marika La Pietra, Vittoria Ambrosio, Anna Cozzolino, Gennaro Giugliano, Felice Ambrosio, Alessia Matera, Mirko Tuccillo, Gaetano Frate, Rosita Batti, Marika Nappo, Emanuele Caldarelli, Assunta Allocca

FERDINANDO FEDERICO

CASA OTTAVIANO

Paolo Iovino, Vincenzo Ranieri, Rachele De Luca (Sciesa), Chiara Lucia Bencivenga (Ciccarelli), Marianna Aliperta, Maria Guadagno, Francesca Auriemma, Maria La Marca, Domenico Liguori, Patrizia Florio, Daniele Villani, Francesco Lieto, Giuseppe Catapano, Luana Massa, Maria Catapano, Virginia Francesca Ambrosio

IL BENE IN COMUNE

Vincenzo Miranda, Vincenza D’Avino, Maria Ammirati, Concetta Annunziata (Tina), Rosalba Catapano, Antonio Di Matola, Francesca Fabbrocile, Annaluisa Granato, Consiglia Iervolino (Lia), Martina Palma, Luigi Postiglione (Gigi), Anna Rosa Sessa (Annarosa), Saverio Sessa (Savio), Fabio Maria Siano, Gianpaolo Visone

NOI PER OTTAVIANO

Annunziata Alfieri (Tina), Salvatore Allocca, Michele Ambrosio, Rosanna Ammirati, Mario Arpaia, Christian De Martino, Raffaele Gargiulo, Alessandra Giordano, Pasquale Pio Iervolino, Francesco La Marca, Ruggiero Lana, Anna Moccia, Ludovica Prisco, Carmela Saviano, Maddalena Tufano, Giovanna Urraro

PRESENTE E FUTURO

Arcangelo Annunziata, Anna Romano (Anni), Giuseppe Aprile, Mario Iervolino (Mario), Cristina Guardato, Emanuele De Luca, Rosa Parisi, Elio Aliberti, Maria Luisa Federico, Michele Iervolino (Michele), Desirè Coppola, Manuela Patricola, Genoveffa Moccia (Gina), Salvatore La Marca, Felice Picariello

RADICI E FUTURO

Pasquale Iervolino, Diana Regina Franzese, Alfonso Annunziata, Mariangela Arpaia, Federica Carbone, Gaetano Catapano, Elio Cutolo, Emanuele De Corato, Martina De Vivo, Chiara Ferrara, Francesco Giugliano (Giornalaio), Michele Pasquale, Anna Lisa Peluso, Teresa Prisco, Lucia Tranchese (Lucia), Anna Ugliano

FORZA OTTAVIANO

Vincenzo Caldarelli, Ilaria Baselice, Arcangelo Caiazzo, Guglielmo Coscia, Michele Cozzolino, Raffaele D’Acunzo, D’Ambrosio Rosa, Salvatore Esposito, Antonietta Franzese, Tiziana Lorini, Flavia Malndrino, Cosimo Marino, Mario Pascià, Antonio Saggese, Alexandra Saviano, Gianluigi Vollaro

SIAMO OTTAVIANO

Virginia Nappo, Antonio Ambrosio, Raffaele Annunziata, Adele Caldarelli, Aniello Catapano, Andrea Ciccarelli, Rossella Duraccio, Jolanda Esposito Abate, Amalia Iovino (Amalia), Gioacchino Iovino, Valentina Magliuolo, Gustavo Mascarelli, Luigi Massa, Giuseppe Morisco, Nunzia Rosa, Cosimo Silva

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