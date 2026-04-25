Somma al voto, Il Pd presenta la lista: “rinnovamento e giovani per sostenere Silvia Svanera

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Somma Vesuviana presenta alla cittadinanza una lista costruita all’insegna del rinnovamento e del cambiamento generazionale, con l’obiettivo di dare una nuova prospettiva al futuro della nostra comunità rimanendo sempre coerenti e fedeli ai nostri principi ed alle nostre idee che, proprio per questo, ci vedono presenti e protagonisti nel campo largo a sostegno della candidata Sindaca, Silvia Svanera.

La squadra che proponiamo è il risultato di un lavoro condiviso, che ha saputo unire entusiasmo, competenze e sensibilità diverse, valorizzando in particolare l’energia e le idee delle nuove generazioni. Crediamo che proprio da qui possa partire una stagione nuova per Somma Vesuviana: dalla capacità di ascoltare, innovare e affrontare con coraggio le sfide del presente.

La nostra lista rappresenta un equilibrio tra esperienza e rinnovamento, con donne e uomini pronti a mettersi al servizio della città con impegno, serietà e spirito di responsabilità. Non si tratta solo di un ricambio anagrafico, ma di un vero e proprio cambio di visione, orientato alla trasparenza, alla partecipazione e allo sviluppo sostenibile.

Siamo convinti che Somma Vesuviana abbia bisogno di una spinta nuova, di idee concrete e di una classe dirigente capace di interpretare i bisogni reali dei cittadini. Per questo abbiamo scelto di costruire un progetto inclusivo, aperto al contributo di tutti, che metta al centro il bene comune.

Per questo sosterremo con convinzione la candidata sindaca Silvia Svanera, condividendo insieme a lei ed ai nostri alleati un percorso politico e amministrativo fondato su serietà, impegno e visione, con l’obiettivo comune di guidare Somma Vesuviana verso una fase di rinnovamento e crescita.

Durante la campagna elettorale e anche dopo saremo presenti in tutta la città, nei quartieri e nelle piazze, per incontrare i nostri concittadini, ascoltare le loro esigenze e raccogliere idee e proposte sui cambiamenti che Somma Vesuviana dovrà affrontare nei prossimi cinque anni, come abbiamo sempre fatto. Crediamo che solo attraverso il confronto diretto e continuo con la comunità sia possibile costruire un programma realmente efficace e condiviso.

Il nostro impegno è chiaro: lavorare ogni giorno per migliorare la qualità della vita, rilanciare il territorio e restituire fiducia ai cittadini. Con questo spirito, chiediamo alla comunità di accompagnarci in questo percorso di cambiamento, per costruire insieme una Somma Vesuviana più giusta, dinamica e moderna.