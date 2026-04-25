Somma Vesuviana, ecco tutte le liste e i candidati consiglieri dei 3 schieramenti

SOMMA VESUVIANA. ECCO TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI CONSIGLIERI
Candidato Sindaco: Antonio Granato
Lista: Oblò per Somma
Angelo De Paola
Pasquale Allocca,
Chiara Barra
Maria Busiello
Giovanni Cerciello
Stefania Ciriello Giuseppe D’Alessandro
Pasquale Pio D’Avino
Antonietta De Nicola
Gaetano Di Matteo
Giuseppe Esposito
Alessia Lazzaro
Carmela La Rocca D’Avino Pesce
Pasquale Mautone
Francesco Oropallo
Rita Pelliccia
Valentina Viola
Lista: Somma Moderata
Sergio D’Avino (detto Sergiolino)
Rubina Allocca
Carmine Antignano
Carmela Albignese
Giuditta Carrella
Enrico Celentano
Rosaria Converti
Rosa Coppola (detta Rossella)
Vincenzo De Cicco
Salvatore Durello
Teresa Esposito
Antonietta Giordano
Luigi Iossa
Anna Orsi
Orazio Palmigiano
Franca Pignatiello
Umberto Ricci
Pasquale Russo
Aniello Aragione
Lidia Coppola (detta Lidia)
Maria Flora Velotti
Nocerino Anna Maria
Vigilante Michele
Giuseppe Sommese
Lista: Somma Nova
Gaetano Ciro Coppola detto Nino
Giusiana Guerra
Anna Immacolata Ciccarella
Dimitri Battaglia
Fabio Costanzo
Pasquale Di Domenico
Adriana Esposito
Federico Ernesto Porcaro
Maria Furino
Felice Pio Lauro
Vincenzo Migliaccio
Francesca Parisi
Giusy Romano
Concetta Scarpato
Giovanna Sirico
Salvatore Velotto
Salvatore Vitale
Lista: A Viso Aperto
Coppola Antonio
Salvatore Auriemma
Maria Pia Bidetto
Sergio Bisceglia
Rita Di Palma
Pasqualina Capasso
Giovanni Costanzo
Francesca Esposito Nocerino
Giuseppe Esposito
Giuseppe Giustiniani
Francesca Ingenito
Carmela Mele
Gennaro Nocerino
Vincenzo Piccolo
Martina Rega
Crescenzo Romano
Virginia Romano
Francesco Pio Ruggiero
Tommaso Pentella
Marilena Tecchia
Armando Visone
Sabrina Manfellotto
Aniello Madonna
Lista: Forza Somma
Emanuela Pardo
Vincenzo Piscitelli
Alfonso Allocca
Giuseppe Ambrosio
Rita Auriemma
Preziosa Barone detta Patrizia
Silvana Casale
Anna Cuomo
Roberta D’Alessandro
Gennaro D’Avino
Speranza Fusco
Mariarita Geografo
Giovanni Grillo
Ylenia Imperato
Daniela Marcellini
Carmine Molaro
Michele Musa
Rosa Nappo
Maria Cirillo Pangiroli
Marianna Pinto
Vincenza Annabella Pisone
Italia Polise
Francesco Serpico
Salvatore Granato
Lista: Fratelli di Somma Vesuviana
Pasquale Auriemma
Federico Abete
Francesco Beneduce
Mattia Bianco
Michele Capasso
Raffaela Esposito
Gaetana Fiorillo detta Tania
Chiara Giannetti
Angelo Granato
Annamaria Guercia
Giuseppe Marani
Vincenzo Mele
Alfredo Molaro
Annamaria Naddeo
Teresa Palumbo
Anna Pentella
Giuseppina Ponticelli
Salvatore Scognamiglio
Giovanni Tufano
Giuseppina Manna
Domenico Nebbioso
Assunta Allocca
Nunzia Auriemma detta De Vivo
Crescenzo De Falco
Somma Vesuviana
Candidato Sindaco: Giuseppe Nocerino
Lista: Siamo Sommesi
Gianmartino Maiello
Giovanna Sorrentino
Patrizia Aiello
Giovanni Averaimo
Ciro Bianco
Giovanna Caccavale
Pasquale Casciello
Ciro Cimmino
Annamaria D’Avino
Maria De Simone
Rosa Di Monda
Erika Di Palma
Salvatore Luciano Di Sarno
Massimo Esposito
Addolorata Granato
Angelo Improta
Manila Iossa
Luigi La Montagna
Gianluca Molaro
Salvatore Luciano Pancallo
Immacolata Pappalardo
Vincenzo Pentella
Alfonso Salierno
Davide Valletta
Lista: Spazio Agon
Raffaele Ciccarelli
Martina Cerciello
Jolanda Raia
Giuseppe D’Urso
Antonio D’Isidoro
Giovanna Alaia
Pasquale Vitiello
Carmine Auriemma
Luigi Buglione
Claudia Di Palma
Vincenzo Caputo
Vincenzo Improta
Giovanni D’Avino
Gaia Castaldo
Rosa Esposito
Giuseppe Pio Natella
Immacolata Perna
Eduardo Piccolo
Anna Rea
Vincenzo Ruopolo
Daniela Di Matteo
Luigi Antonio Irollo
Somma Vesuviana
Candidato Sindaco: Silvia Svanera
Lista: Per le Persone e la Comunità
Maria Giuliano
Pasquale Piccolo
Salvatore D’Alessandro
Fiore Guercia
Giovanni Sito
Antonietta Manfredi detta Tonia
Gennaro Mirolla
Elena Paracuollo
Maria Benedetta Sommese
Raffaele Nocerino
Rosalba Rea
Michele Raia
Annunziata Campana detta Nunzia
Melania Molaro
Federica De Stefano
Immacolata Gaglione detta Imma
Fortuna Pia Cecere
Francesco Russo
Alessandro Guarino
Nicolina Pannico detta Nicoletta
Fausto Vesce
Lista: A Testa Alta
- Maria Allocca
- Nunzia Boccia
- Giuseppe Capasso
- Maria Pia Capuano
- Feliciana Cerciello Rega
- Giuseppe Ciampa
- Valeria De Luca Corritore
- Armando Del Gaudio
- Annarita Di Palma (detta Anita)
- Angelo Di Sarno
- Marika Gargiulo
- Tommaso Giuliano
- Alfredo Iovino
- Nunzio Lanzetta
- Alessia Marsale
- Stella Mele
- Antonio Perna
- Francesca Raia
- Salvatore Rancella
- Luigi Rea
- Giovanni Rossetti (detto Gianluca)
- Luigi Sorgente
- Serena Sorrentino
- Ciro Truppi
Lista: Noi con Svanera Sindaca
Selenia Ambrosio
Maria Serena Dello Iacono (detta Serena)
Maria Barbara Miranda (detta Barbara)
Rosita Pernelli
Marialaura Raimondi
Salvatore Beltà
Michele D’Avino
Michele D’Avino
Domenico Di Marzo
Antonio Secondulfo
Errico Sepe
Riccardo De Paola
Leonardo De Siena
Candida Sepe
Saverio Tedesco
Anna Russo
Giacomo Basso
Luigi Albarano
Lista: Avanti Somma Vesuviana
Giuseppe Allocca
Lucia Mariarosaria Allocca
Caterina Antonelli
Giulia Ardolino
Vincenzo Caputo
Giuseppe Cerciello
Nicoletta Contrada
Mariarita De Luca
Vincenzo De Nicola detto Nicola
Marika De Vincentis
Carmen Febbraro
Nunzia Giociano
Leone Virginio
Giuseppe Ciccardo
Vincenzo Neri
Daniela Noviello
Maddalena Panico
Angela Pentella
Anna Maria Romano
Mauro Romano
Vincenzo Sorrentino
Antonella De Simone
Lista: Movimento 5 Stelle
Maria Laura Abeta
Giovanni Bianco
Sabrina Capasso
Gabriele Cerciello
Giuseppe Esposito detto Mosby
Maria Galano
Antonio Improta
Felicia Iorio
Carmen Liguori
Gennaro Mautone
Lucio Merone
Aniello Mocerino
Giovanni Rea
Carmela Romano
Vincenzo Sebeto
Vincenza Tizzano
Massimo Vastola
Grazia Vernillo
Lista: Alleanza Verdi e Sinistra
Oreste Vibrati
Marianna Annunziata
Silvestra Annunziata detta Silvia
Pasquale Ardolino
Filomena D’Avino
Giuseppe Di Chiara
Annamaria Di Matteo
Stella Di Palma
Maria Esposito Abate
Luca Izzo
Massimiliano Maglione
Christian Molaro
Erika Molaro
Antonio Pone
Rosaria Saetta
Federico Vecchione
Aldo Vella
Lista: Partito Democratico
Teresa Tufano
Margherita Buonocore
Maria Rita Gammella
Pasqualina Nappi
Anna Rosaria Paone
Brunella Barra
Mariarosaria Ottaiano
Rosa D’Avino
Letizia Perna (detta Letizia)
Assunta Tiziana Menna (detta Tiziana)
Miriam Nicoletta
Loredana Liguori
Laura Menna (detta Laura)
Valentina Di Palma
Filomena Esposito
Marilena Maresca
Giuseppe Russo
Umberto Parisi
Salvatore Piccolo
Domenico Beneduce
Claudio De Simone
Domenico Zampillo
Salvatore De Luca
Luigi Napolitano