sabato, Aprile 25, 2026
20 C
Napoli
scrivi qui...
PoliticaPrima pagina
tempo di lettura:4 min
740

Somma Vesuviana, ecco tutte le liste e i candidati consiglieri dei 3 schieramenti

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino

SOMMA VESUVIANA. ECCO TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI CONSIGLIERI

Candidato Sindaco: Antonio Granato

Lista: Oblò per Somma

Angelo De Paola

Pasquale Allocca,

Chiara Barra

Maria Busiello

Giovanni Cerciello

Stefania Ciriello Giuseppe D’Alessandro

Pasquale Pio D’Avino

Antonietta De Nicola

Gaetano Di Matteo

Giuseppe Esposito

Alessia Lazzaro

Carmela La Rocca D’Avino Pesce

Pasquale Mautone

Francesco Oropallo

Rita Pelliccia

Valentina Viola

Lista: Somma Moderata

Sergio D’Avino (detto Sergiolino)

Rubina Allocca

Carmine Antignano

Carmela Albignese

Giuditta Carrella

Enrico Celentano

Rosaria Converti

Rosa Coppola (detta Rossella)

Vincenzo De Cicco

Salvatore Durello

Teresa Esposito

Antonietta Giordano

Luigi Iossa

Anna Orsi

Orazio Palmigiano

Franca Pignatiello

Umberto Ricci

Pasquale Russo

Aniello Aragione

Lidia Coppola (detta Lidia)

Maria Flora Velotti

Nocerino Anna Maria

Vigilante Michele

Giuseppe Sommese

Lista: Somma Nova

Gaetano Ciro Coppola detto Nino

Giusiana Guerra

Anna Immacolata Ciccarella

Dimitri Battaglia

Fabio Costanzo

Pasquale Di Domenico

Adriana Esposito

Federico Ernesto Porcaro

Maria Furino

Felice Pio Lauro

Vincenzo Migliaccio

Francesca Parisi

Giusy Romano

Concetta Scarpato

Giovanna Sirico

Salvatore Velotto

Salvatore Vitale

Lista: A Viso Aperto

Coppola Antonio

Salvatore Auriemma

Maria Pia Bidetto

Sergio Bisceglia

Rita Di Palma

Pasqualina Capasso

Giovanni Costanzo

Francesca Esposito Nocerino

Giuseppe Esposito

Giuseppe Giustiniani

Francesca Ingenito

Carmela Mele

Gennaro Nocerino

Vincenzo Piccolo

Martina Rega

Crescenzo Romano

Virginia Romano

Francesco Pio Ruggiero

Tommaso Pentella

Marilena Tecchia

Armando Visone

Sabrina Manfellotto

Aniello Madonna

Lista: Forza Somma

Emanuela Pardo

Vincenzo Piscitelli

Alfonso Allocca

Giuseppe Ambrosio

Rita Auriemma

Preziosa Barone detta Patrizia

Silvana Casale

Anna Cuomo

Roberta D’Alessandro

Gennaro D’Avino

Speranza Fusco

Mariarita Geografo

Giovanni Grillo

Ylenia Imperato

Daniela Marcellini

Carmine Molaro

Michele Musa

Rosa Nappo

Maria Cirillo Pangiroli

Marianna Pinto

Vincenza Annabella Pisone

Italia Polise

Francesco Serpico

Salvatore Granato

Lista: Fratelli di Somma Vesuviana

Pasquale Auriemma

Federico Abete

Francesco Beneduce

Mattia Bianco

Michele Capasso

Raffaela Esposito

Gaetana Fiorillo detta Tania

Chiara Giannetti

Angelo Granato

Annamaria Guercia

Giuseppe Marani

Vincenzo Mele

Alfredo Molaro

Annamaria Naddeo

Teresa Palumbo

Anna Pentella

Giuseppina Ponticelli

Salvatore Scognamiglio

Giovanni Tufano

Giuseppina Manna

Domenico Nebbioso

Assunta Allocca

Nunzia Auriemma detta De Vivo

Crescenzo De Falco

 

 

Somma Vesuviana

Candidato Sindaco: Giuseppe Nocerino

Lista: Siamo Sommesi

Gianmartino Maiello

Giovanna Sorrentino

Patrizia Aiello

Giovanni Averaimo

Ciro Bianco

Giovanna Caccavale

Pasquale Casciello

Ciro Cimmino

Annamaria D’Avino

Maria De Simone

Rosa Di Monda

Erika Di Palma

Salvatore Luciano Di Sarno

Massimo Esposito

Addolorata Granato

Angelo Improta

Manila Iossa

Luigi La Montagna

Gianluca Molaro

Salvatore Luciano Pancallo

Immacolata Pappalardo

Vincenzo Pentella

Alfonso Salierno

Davide Valletta

Lista: Spazio Agon

Raffaele Ciccarelli

Martina Cerciello

Jolanda Raia

Giuseppe D’Urso

Antonio D’Isidoro

Giovanna Alaia

Pasquale Vitiello

Carmine Auriemma

Luigi Buglione

Claudia Di Palma

Vincenzo Caputo

Vincenzo Improta

Giovanni D’Avino

Gaia Castaldo

Rosa Esposito

Giuseppe Pio Natella

Immacolata Perna

Eduardo Piccolo

Anna Rea

Vincenzo Ruopolo

Daniela Di Matteo

Luigi Antonio Irollo

 

Somma Vesuviana

Candidato Sindaco: Silvia Svanera

 

Lista: Per le Persone e la Comunità

Maria Giuliano

Pasquale Piccolo

Salvatore D’Alessandro

Fiore Guercia

Giovanni Sito

Antonietta Manfredi detta Tonia

Gennaro Mirolla

Elena Paracuollo

Maria Benedetta Sommese

Raffaele Nocerino

Rosalba Rea

Michele Raia

Annunziata Campana detta Nunzia

Melania Molaro

Federica De Stefano

Immacolata Gaglione detta Imma

Fortuna Pia Cecere

Francesco Russo

Alessandro Guarino

Nicolina Pannico detta Nicoletta

Fausto Vesce

 

Lista: A Testa Alta

  • Maria Allocca
  • Nunzia Boccia
  • Giuseppe Capasso
  • Maria Pia Capuano
  • Feliciana Cerciello Rega
  • Giuseppe Ciampa
  • Valeria De Luca Corritore
  • Armando Del Gaudio
  • Annarita Di Palma (detta Anita)
  • Angelo Di Sarno
  • Marika Gargiulo
  • Tommaso Giuliano
  • Alfredo Iovino
  • Nunzio Lanzetta
  • Alessia Marsale
  • Stella Mele
  • Antonio Perna
  • Francesca Raia
  • Salvatore Rancella
  • Luigi Rea
  • Giovanni Rossetti (detto Gianluca)
  • Luigi Sorgente
  • Serena Sorrentino
  • Ciro Truppi

Lista: Noi con Svanera Sindaca

Selenia Ambrosio

Maria Serena Dello Iacono (detta Serena)

Maria Barbara Miranda (detta Barbara)

Rosita Pernelli

Marialaura Raimondi

Salvatore Beltà

Michele D’Avino

Michele D’Avino

Domenico Di Marzo

Antonio Secondulfo

Errico Sepe

Riccardo De Paola

Leonardo De Siena

Candida Sepe

Saverio Tedesco

Anna Russo

Giacomo Basso

Luigi Albarano

Lista: Avanti Somma Vesuviana

Giuseppe Allocca

Lucia Mariarosaria Allocca

Caterina Antonelli

Giulia Ardolino

Vincenzo Caputo

Giuseppe Cerciello

Nicoletta Contrada

Mariarita De Luca

Vincenzo De Nicola detto Nicola

Marika De Vincentis

Carmen Febbraro

Nunzia Giociano

Leone Virginio

Giuseppe Ciccardo

Vincenzo Neri

Daniela Noviello

Maddalena Panico

Angela Pentella

Anna Maria Romano

Mauro Romano

Vincenzo Sorrentino

Antonella De Simone

Lista: Movimento 5 Stelle

Maria Laura Abeta

Giovanni Bianco

Sabrina Capasso

Gabriele Cerciello

Giuseppe Esposito detto Mosby

Maria Galano

Antonio Improta

Felicia Iorio

Carmen Liguori

Gennaro Mautone

Lucio Merone

Aniello Mocerino

Giovanni Rea

Carmela Romano

Vincenzo Sebeto

Vincenza Tizzano

Massimo Vastola

Grazia Vernillo

Lista: Alleanza Verdi e Sinistra

Oreste Vibrati

Marianna Annunziata

Silvestra Annunziata detta Silvia

Pasquale Ardolino

Filomena D’Avino

Giuseppe Di Chiara

Annamaria Di Matteo

Stella Di Palma

Maria Esposito Abate

Luca Izzo

Massimiliano Maglione

Christian Molaro

Erika Molaro

Antonio Pone

Rosaria Saetta

Federico Vecchione

Aldo Vella

Lista: Partito Democratico

Teresa Tufano

Margherita Buonocore

Maria Rita Gammella

Pasqualina Nappi

Anna Rosaria Paone

Brunella Barra

Mariarosaria Ottaiano

Rosa D’Avino

Letizia Perna (detta Letizia)

Assunta Tiziana Menna (detta Tiziana)

Miriam Nicoletta

Loredana Liguori

Laura Menna (detta Laura)

Valentina Di Palma

Filomena Esposito

Marilena Maresca

Giuseppe Russo

Umberto Parisi

Salvatore Piccolo

Domenico Beneduce

Claudio De Simone

Domenico Zampillo

Salvatore De Luca

Luigi Napolitano

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Politica

Ottaviano al voto: tutti i candidati e le liste delle 4 coalizioni

0
TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI DI OTTAVIANO STEFANO PRISCO PARTITO...
Politica

Ottaviano, Simonetti si presenta alle elezioni con 6 liste: ecco tutti i candidati

0
OTTAVIANO – È ufficiale la squadra che sosterrà la...
Politica

Somma al voto, centrodestra con 6 liste: ecco la coalizione di Granato

0
Somma Vesuviana. Con la presentazione ufficiale dell’intera coalizione, Antonio...
Politica

San Vitaliano in Buone Mani, ecco la lista a sostegno di Raimo

0
San Vitaliano. È stata ufficializzata la lista “San Vitaliano...
Sport

Il Napoli rompe due tabù: le goleade in casa e KDB

0
Il Napoli travolge la Cremonese con un netto 4-0...

Argomenti

Politica

Ottaviano al voto: tutti i candidati e le liste delle 4 coalizioni

0
TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI DI OTTAVIANO STEFANO PRISCO PARTITO...
Politica

Ottaviano, Simonetti si presenta alle elezioni con 6 liste: ecco tutti i candidati

0
OTTAVIANO – È ufficiale la squadra che sosterrà la...
Politica

Somma al voto, centrodestra con 6 liste: ecco la coalizione di Granato

0
Somma Vesuviana. Con la presentazione ufficiale dell’intera coalizione, Antonio...
Politica

San Vitaliano in Buone Mani, ecco la lista a sostegno di Raimo

0
San Vitaliano. È stata ufficializzata la lista “San Vitaliano...
Sport

Il Napoli rompe due tabù: le goleade in casa e KDB

0
Il Napoli travolge la Cremonese con un netto 4-0...
Il punto di vista

Il punto di vista, Vincenzo Nocerino: “Somma Vesuviana immobile davanti alla crisi  della democrazia”

0
Riceviamo dall' avv. Vincenzo Nocerino e pubblichiamo   A Somma Vesuviana...
Politica

Volla, la Regione Campania approva un progetto: in arrivo fondi per la Polizia Locale

0
Riceviamo e pubblichiamo   Per sicurezza urbana si intende un bene...
Politica

DL Sicurezza, Auriemma (M5S): ” La sicurezza si costruisce rafforzando i territori, non umiliando il Parlamento”

0
Riceviamo e pubblichiamo   “Sul decreto Sicurezza il governo consuma un...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Ottaviano, Simonetti si presenta alle elezioni con 6 liste: ecco tutti i candidati
Articolo successivo
Ottaviano al voto: tutti i candidati e le liste delle 4 coalizioni
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996