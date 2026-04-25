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Somma Vesuviana al voto, depositate le due liste a sostegno di Giuseppe Nocerino Sindaco

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Somma Vesuviana, sono state ufficialmente presentate le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Nocerino, detto Peppe. Un progetto civico che punta al cambiamento reale, con una visione chiara per il futuro della città, una risposta concreta all’esigenza di rinnovamento che i cittadini di Somma Vesuviana esprimono da tempo.

Il progetto di Nocerino nasce dall’ascolto della comunità e da un programma semplice ma concreto, senza compromessi e interamente orientato all’interesse della città, con risposte immediate ai problemi più urgenti.

«Somma ha bisogno di un cambiamento vero, nei metodi, nelle logiche, nella capacità di innovazione. Il cambiamento è lotta contro lo status quo, contro logiche consolidate che hanno portato il paese allo sfacelo», dichiara Nocerino.

Le due liste che sostengono la candidatura rappresentano anime complementari dello stesso progetto. Siamo Sommesi con Nocerino Sindaco raccoglie l’esperienza e la passione civica di quanti credono nel riscatto di Somma Vesuviana. Spazio Agon è la voce dei giovani, portatori di energie fresche e di una visione nuova per la città, pronti a mettersi in gioco in prima persona.

«Abbiamo molta fiducia nei cittadini. Sono loro i protagonisti di questo cambiamento. Noi siamo qui per dare risposte concrete, immediate, nell’unico interesse che conta: quello di Somma», conclude Nocerino.

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