Autista tir perde controllo e finisce contro barriere: auto intrappolate su 7bis

Code e traffico intenso si registrano lungo la strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” – asse mediano Nola-Villa Literno – in corrispondenza del km 30,700, nel territorio comunale di Caivano.

Una situazione, come fa sapere l’Anas, dovuta ad un incidente che ha coinvolto nella nottata un mezzo pesante, il cui conducente ha perso il controllo impattando contro le barriere e danneggiandole ma per fortuna rimanendo illeso. I disagi sono in direzione di Acerra, verso l’innesto con l’autostrada A1 “Milano-Napoli”.

Il mezzo incidentato è stato rimosso e sul posto è presente personale di Anas per la regolamentazione della circolazione.