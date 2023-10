Somma Vesuviana,lettera in redazione: ancora addobbi in Piazza S. Francesco

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo una lettera giunta in redazione di un nostro lettore per segnalare la mancata rimozione degli addobbi nella Piazza S. Francesco.

Gentile Redazione di IlMediano.it. , Volevo segnalare la situazione che stiamo vivendo noi residenti nella zona adiacente alla rotonda di Piazza S. Francesco. Nel periodo di festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto del Napoli sono stati affissi festoni e decorazioni per celebrare l’evento, compreso un vulcano che ha coperto la fontana centrale della Piazza e uno Scudetto illuminato(tutto bellissimo, per carità!) che però ad oggi non sono stati ancora rimossi dopo mesi dalla fine della Festa.

Nei mesi scorsi, abbiamo assistito sui social alle pressioni e polemiche che si sono generate tra i cittadini di Somma Vesuviana nei confronti degli organizzatori della Festa Scudetto per la rimozione dei festoni in via Aldo Moro e in Piazza Vittorio Emanuele III.

In questa zona, invece, nessuno parla e ancora non si procede a togliere queste ingombranti decorazioni. In particolare, il vulcano deturpa l’estetica e compromette il funzionamento della fontana. E che dire dello Scudetto di luci che si appoggia all’illuminazione pubblica e resta sempre acceso, anche di notte? (Ci paga? )

Spero che attraverso questa segnalazione si possa trovare una soluzione e che avvenga presto la rimozione di questi addobbi.

