Farmacista di Somma uccisa dalla sua auto, l’addio a Marigliano: “Fate tornare a vivere il suo cuore”

MARIGLIANO – Un’omelia struggente ha salutato per l’ultima volta Mena La Montagna, la farmacista di 40 anni morta l’altro giorno a Casalnuovo dopo uno sfortunato e tragico incidente in via Stretolla.

La giovane mamma residente a Somma Vesuviana è stata accompagnata nel viaggio verso l’aldilà da centinaia di persone che le volevano bene e che non hanno fatto mancare la propria presenza nella chiesa di San Vito a Marigliano, dove sono stati celebrati i funerali.

“Ricordate la sua voce e i momenti belli. Abbiamo bisogno di farla tornare a vivere, di far tornare a vivere il suo cuore che ha dato e ricevuto tanto amore” ha detto il parroco durante l’omelia con la voce piegata dall’emozione.

La ricostruzione

Ha parcheggiato in salita, è scesa, ma l’auto ha cominciato a muoversi: ha provato a fermarla, ma è stata schiacciata. E’ morta così, a Casalnuovo, in via Strettola, la farmacista quarantenne di Somma Vesuviana che si stava recando al lavoro. Sull’incidente le indagini sono in corso, specie per capire se il freno a mano fosse difettoso o se non sia stato inserito.

Sta di fatto che la vettura si è mossa ed ha accelerato la sua corsa in discesa fino a travolgere la donna che cercava di arrestarla e che è finita schiacciata tra la sua auto e un’altra parcheggiata lungo la strada.