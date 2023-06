Somma Vesuviana: il Comitato Festa Scudetto lavora per la rimozione degli addobbi nelle strade

Somma Vesuviana. Domenica 4 giugno, grande partecipazione da parte della comunità cittadina alla Festa Scudetto in Via Aldo Moro organizzata a partire dall’iniziativa di raccolta fondi della Tabaccheria Centrale. Da oggi i ragazzi che fanno parte del Comitato Festa Scudetto sono a lavoro per rimuovere gli addobbi dalle strade.

È trascorsa quasi una settimana dall’ultima giornata di Campionato che ha consacrato il Napoli Campione d’Italia. A Somma Vesuviana oltre alla gioia per la vittoria storica della squadra partenopea si è registrato anche il grande successo dei festeggiamenti organizzati a partire dall’iniziativa della Tabaccheria Centrale di Via Aldo Moro gestita da Michele Capasso.

La festa

Da mesi, infatti, Michele e il suo staff ha portato avanti una raccolta fondi che ha permesso innanzitutto di realizzare gli allestimenti con bandiere e festoni azzurri in diverse strade del centro di Somma. L’obiettivo finale era proprio la grande festa che si è svolta domenica scorsa, a cui hanno lavorato attivamente tutti coloro che hanno fatto parte del Comitato Festa Scudetto. In una suggestiva cornice di palloncini, striscioni e bandiere è stato posto un maxischermo per seguire la partita, insieme ad un ampio buffet con i prodotti offerti dai commercianti sommesi che hanno deciso di collaborare all’iniziativa.

La rimozione degli addobbi

Un momento di forte unione e gioia condivisa per la comunità di Somma in nome della squadra che ha regalato uno Scudetto dopo trentatré anni. Tuttavia, non poche sono state le polemiche sui social rivolte da alcuni cittadini nei confronti dell’iniziativa già prima del grande evento del 4 giugno. Ad essere nel mirino delle critiche i festoni di plastica intorno agli alberi di Piazza Vittorio Emanuele III e di Via Aldo Moro. Già da tempo, i membri del Comitato avevano promesso che gli addobbi sarebbero stati rimossi a festa conclusa. E così è stato. Oggi, infatti, gli organizzatori hanno lavorato di nuovo insieme per eliminare le decorazioni azzurre dalle strade della città.